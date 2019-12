'Stehen vor Scherbenhaufen'

Baden-Baden

Traktor-Blockade im Herrenpfädel Baden-Baden (hol) - Anwohner im Herrenpfädel in Haueneberstein haben gestern am frühen Morgen die Straße mit Autos und Traktoren blockiert und so den Berufsverkehr zeitweise zum Erliegen gebracht (Foto: Vater). Sie fordern eine Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr.

Hoffest lockt Groß und Klein an Baden-Baden (kim) - In guter Tradition hatte der Heimat- und Kulturverein Haueneberstein zum Herbstbeginn wieder zu seinem Hoffest eingeladen. In diesem Jahr waren am Vorabend die Pforten des Heimatmuseums zu einer Museumsnacht geöffnet - und Groß und Klein kamen (Foto: Kimmig).

Ortsdurchfahrt: Vergleich zur Großen Mauer Baden-Baden (hez/red) - In Haueneberstein wird derzeit die Ortsdurchfahrt saniert. Einem Bürger geht es wohl zu langsam. Er hat einen Zettel mit einer Rechnung an den Bauzaun gehängt. Dabei stellt er fest: Die Chinesen kamen bei der Großen Mauer schneller voran (Foto: A. Herr).

"Staatstrainer" Appelt therapiert Baden-Baden (luk) - Mit seinem im Frühjahr neu gestarteten Programm "Der Staatstrainer!" ersetzt Ingo Appelt mehrere Jahre Therapie - für Männer wie für Frauen. Im ausverkauften Rantastic stellte Ingo Appelt sein Programm einem breiten Publikum vor (Foto: Lukaszewicz).