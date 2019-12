Behördenruf 115: Entscheidung steht an Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Bleibt die Behördenrufnummer 115 in der Kurstadt gültig? Darüber muss der Hauptausschuss am 23. September eine Entscheidung treffen. Wie berichtet, war das Projekt wegen einer extremen Kostensteigerung in die Kritik geraten. Die Stadtverwaltung hat jetzt einen Vorschlag erarbeitet, der die Kosten in Grenzen hält, und empfiehlt eine geänderte Fortführung des Angebots. Eigentlich ist es ein toller Service: Seit Juli 2017 können Bürger Anliegen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der bundesweit einheitlichen 115 an die Verwaltung richten. Die Anrufer landen in einem Servicezentrum in Karlsruhe, dessen Mitarbeiter die meisten Anfragen erledigen. Doch die Kosten sind explodiert. Statt der veranschlagten 50 000 Euro stellte der Karlsruher Anbieter für 2017 bis 2019 jeweils 228 000 Euro in Rechnung. Und auch künftig sollte der Service nicht 25 000 Euro im Jahr kosten, wie es 2017 noch geheißen hatte, sondern 130 000 Euro. Diese Verfünffachung des Preises wollte der Hauptausschuss nicht mittragen. Die Stadtverwaltung hat nachverhandelt. Nun stehen Kosten von 65 000 Euro im Jahr im Raum. Dieser Wert wird aber nur erreicht, indem künftig wieder mehr Anrufe bei der Telefonzentrale der Stadtverwaltung landen und nicht beim Servicezentrum in Karlsruhe. Die Verwaltung schlägt vor, künftig nur noch diejenigen Anrufer zum Servicezentrum zu leiten, die tatsächlich die 115 gewählt haben. Zurzeit ist es anders: Anrufer, die die Telefonzentrale des Rathauses ( 93 0) angewählt haben, müssen danach angeben, ob es sich um eine allgemeine Anfrage handelt, beispielsweise nach Öffnungszeiten, oder ob es um Auskünfte zu einem individuellen Verfahren geht. Nur Letztere werden dann nicht an die 115 weitervermittelt - die Anrufer mit allgemeinen Fra gen aber schon. Die Stadtverwaltung schlägt vor, Anrufer, die die 93 0 gewählt haben und eine allgemeine Frage haben, künftig auch im Rathaus zu betreuen. Das würde die Anruferzahlen bei der 115 reduzieren und so die Kosten senken. Allerdings würde es zu einer deutlich höheren Belastung der städtischen Telefonzentrale führen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Behält man dagegen die derzeitige Vorgehensweise bei, ergeben sich laut Stadtverwaltung Kosten von jährlich zwischen etwa 95 000 und gut 120 000 Euro für das Projekt. Kommentar

