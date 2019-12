Neue Grillstelle beim Bolzplatz in Neuweier

Dieser soll, wie von den Rebland-Grünen im Vorfeld beantragt (wir berichteten), oberhalb des Neuweierer Bolzplatzes und des Wanderparkplatzes direkt an der Straße zur Yburg (verlängerte Bocksbeutelstraße) eingerichtet werden. Dafür sprachen sich die Ortschaftsräte, die sich nach der Sommerpause und den Wahlen, zu ihrer ersten Sitzung zusammengefunden hatten, aus.

Thomas Hauk hatte zuvor ausgeführt, was seiner Meinung nach eben dagegen spreche, den seit März 2018 gesperrten Grillplatz Binzengrund Neuweier wieder zu öffnen. Die CDU hatte diesbezüglich eine nochmalige Überprüfung der Felssicherungsarbeiten und dazugehörige Kostenaufstellung gefordert. Man habe beim Fachgebiet Forst und Natur zwar kein schriftliches Gutachten, was rund 15 000 Euro kosten würde, in Auftrag gegeben, aber die mündliche Einschätzung eines Experten, sagte Hauk: Mindestens 100 000 Euro müsste man für die Sicherung aufbringen. Und zwar egal, für welche der drei Varianten man sich entscheiden würde. Möglich wäre zum einen, die Felswand mit einem Stahlnetz zu überziehen. Dies kommt laut Hauk aber aus natur- und artenschutzrechtlichen gründen - dort brüte auch ein Uhu - nicht infrage. Und auch die Variante "Fangzäune", schon gesehen an der Schwarzwaldhochstraße, sei keine kostengünstigere Lösung. Zum anderen könnte man eine Erdwall zum Schutz aufbauen. Dies würde aber dazu führen, dass kaum mehr benutzbare Fläche zur Verfügung stünde, weil "alles aufgeschüttet wäre". Die drei Möglichkeiten seien "alles Dinge, die uns hier nicht weiterführen", fasste Hauk zusammen. Er drückte gleichzeitig sein Bedauern aus ("ist ein ganz toller Platz"), machte aber deutlich, dass man nicht für ausreichende Sicherheit sorgen könne, da das Geld dafür momentan nicht vorhanden sei.

Vom alternativ vorgeschlagenen Standort zeigten sich jedoch sowohl Ortsvorsteher Ulrich als auch Hauk angetan. Auch hier müsse man aber über die Geldfrage sprechen, sagte der Forstamtsleiter, bisher seien keine Mittel im Haushalt eingestellt. Errichte man lediglich einen Zaun, der Sicherheit zur Straße schaffe, eine Grillstelle sowie Sitzgelegenheiten und pflanze man zusätzlich einige Büsche müsste man mit rund 6 000 Euro rechnen. Solle es mehr sein, also inklusive einer Schutzhütte (30 bis 40 000 Euro) und einer Toilette (rund 15 000 Euro), kämen 60 bis 70 000 Euro zusammen. In jedem Fall wolle man Fördermittel beantragen, bekräftige Hauk, sodass im besten Fall bis zu 80 Prozent der Kosten übernommen werden könnten. Hauk: "Dann hört es sich schon anders an." Hauk wolle sich bemühen, das Projekt als Ganzes anzugehen und die Kosten in den Haushalt "hineinzubekommen".

Wunsch: 2020 Grillplatz anbieten können



Ortschaftsrat Michael Velten (Grüne) betonte den "Charme" der neuen Stelle, die er sich als "grünes Klassenzimmer" vorstelle. Herman Winterhalter (CDU) meldete Bedenken hinsichtlich der "Beschallung" bis in den Ort an, Harry Hasel (Freie Wähler) meinte, er tue sich schwer, in Anbetracht des wiederkehrenden Vandalismus an der Rebberghütte, eine neue Stelle anzubieten. Ortsvorsteher Hildner setze dem entgegen, dass die dort befahrene Straße für die "soziale Kontrolle" gar nicht schlecht sei.

"Mein Wunsch wäre es, im nächsten Jahr etwas anbieten zu können", sagte Ulrich Hildner abschließend, wenn auch nicht gleich mit der kompletten Ausstattung, aber etwas, worauf man aufbauen könne, meinte er.