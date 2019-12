Gäste bekommen Einblick hinter die Kulissen

Baden-Baden (red) - Das Theater Baden-Baden startet am Samstag, 21. September, wieder mit seinem Theaterfest auf dem Goetheplatz, im Theaterhof und dem TiK ganz offiziell in die neue Spielzeit. Nach dem Patronatsempfang um 11 Uhr im Weinbrennersaal (siehe extra Bericht auf dieser Seite) fällt um 12 Uhr am und um das Theaterhaus der Startschuss für das große Fest. Passend zum Spielzeitmotto "Ist das gerecht?" erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm, kündigen die Veranstalter an. (red) - Das Theater Baden-Baden startet am Samstag, 21. September, wieder mit seinem Theaterfest auf dem Goetheplatz, im Theaterhof und dem TiK ganz offiziell in die neue Spielzeit. Nach dem Patronatsempfang um 11 Uhr im Weinbrennersaal (siehe extra Bericht auf dieser Seite) fällt um 12 Uhr am und um das Theaterhaus der Startschuss für das große Fest. Passend zum Spielzeitmotto "Ist das gerecht?" erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm, kündigen die Veranstalter an. Für Kinder werden Spiele, Kinderschminken eine Bastelecke und Kinderführungen angeboten. Ein weiteres Highlight für die jungen Gäste ist laut einer Mitteilung das Improvisationstheater "Krawumm!" um 14 Uhr. Die Schauspieler nutzen mitgebrachtes Spielzeug, um aus dem Stegreif Stücke zu inszenieren. Im Laufe des Tages werden neben Kinderführungen auch kostenlose Kurzführungen für Erwachsene angeboten. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick hinter die Kulissen des Theaters. Außerdem werden in der intimen Atmosphäre der Theaterlogen-Vorräume zu verschiedenen Zeiten Kostproben aus "Der Fall Hau. Eine Kriminalgeschichte aus Baden-Baden" zu hören sein. Auf der großen Bühne haben Besucher um 14 Uhr die Möglichkeit, das Bühnenbild von "Nur drei Worte" zu besichtigen, im Spiegelfoyer gibt es Veranstaltungen zu Patricia Highsmith und mit "Schuld" von Ferdinand von Schirach eine kleine Vor-Premiere von "Berth liest". Auf der Hofbühne reicht das Programm laut Mitteilung von musikalischen Darbietungen über Poetry Slam hin zur traditionellen Kostümversteigerung. Die Veranstalter kündigen auch einige Überraschungen an. Während des Theaterfests hat am Mittag und Nachmittag auch die Theaterkasse geöffnet. Mit etwas Glück können Gäste Freikarten, aber auch Rabatte auf alle Veranstaltungen vom 21. September bis zum 31. Oktober (ausgenommen Gastspiele und Premieren) gewinnen. Zum "Joker-Preis" von 15 Euro auf allen Plätzen steht mit der Wiederaufnahme von "Nur drei Worte" um 18 Uhr eine Komödie auf dem Spielplan, die der Mitteilung zufolge in die Abgründe von Freundschaft und Beziehung blicken lässt. Ab 20.15 Uhr werden die Schauspieler des Ensembles mit der Theaterband "Our-Bass-Keller" und anschließend die "Old Irons Blues Band" auf der Hofbühne zu hören sein. Für die Verpflegung sorgen die Wasserbar der Stadtwerke, Flammkuchenmichel, Röstfrisch und das Theaterrestaurant Berlioz. Am Samstagabend endet das Bühnenprogramm gegen 23 Uhr, aber damit ist das Theaterfest-Wochenende noch nicht vorüber: Am Sonntag, 22. September, spielt das Theater nämlich um 19 Uhr die Wiederaufnahme von "Switzerland". In der Inszenierung von Odette Bereska verwandelt sich das Spiegelfoyer in den Rückzugsort von Patricia Highsmith (Rosalinde Renn) in den Schweizer Alpen. Mit dem Besuch eines scheinbar harmlosen amerikanischen Verlegers (Mattes Herre) kippt die Atmosphäre jedoch schnell und macht einem spannenden Thriller Platz, schreibt das Theater in seiner Ankündigung abschließend.

