Kritik an neuem Bad: Weniger Schatten und Parkraum

Bad Herrenalb

AfD will nach der Wahl regieren Bad Herrenalb (tt) - Die AfD will nach der Landtagswahl 2021 regieren - mit der CDU. Das machten AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel und sein Vize Emil Sänze am Dienstag am Rande einer Fraktionsklausur in Bad Herrenalb deutlich. Das Ziel laute "19 plus" (dpa-Foto). » Weitersagen (tt) - Die AfD will nach der Landtagswahl 2021 regieren - mit der CDU. Das machten AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel und sein Vize Emil Sänze am Dienstag am Rande einer Fraktionsklausur in Bad Herrenalb deutlich. Das Ziel laute "19 plus" (dpa-Foto). » - Mehr

Rheinmünster

Initiative für neuen Frauenchor Rheinmünster (iru) - "Wir gründen einen Frauenchor", erklären Ulrike Fischer und Almut Grißtede (Foto: iru). Am Sonntag, 22. September, soll bei einem Brunch in Schwarzach der Grundstein für ein komplett weibliches Gesangsensemble in der Münstergemeinde gelegt werden. » Weitersagen (iru) - "Wir gründen einen Frauenchor", erklären Ulrike Fischer und Almut Grißtede (Foto: iru). Am Sonntag, 22. September, soll bei einem Brunch in Schwarzach der Grundstein für ein komplett weibliches Gesangsensemble in der Münstergemeinde gelegt werden. » - Mehr