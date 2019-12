Mehr Wildschweine wegen zu milden Wintern

Der Klimawandel macht sich deutlich bemerkbar. Die Winter werden milder und es gibt weniger Schnee. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Wildschweinpopulation. "Wir haben keine harten Winter mehr. Das ist ideal für die Wildschweine. Denn ohne Schnee sind sie schwierig zu jagen, da sie sich durch die Brauntöne kaum von der Umgebung abheben. Hinzu kommt, dass wir durch die sehr milden Winter ein hohes Fruchtaufkommen an Bucheckern, Kastanien und Eicheln haben", erklärt Stadtpressesprecher Roland Seiter. Durch dieses verbesserte Futterangebot im Wald gebe es kaum Nahrungsengpässe mehr.

Dass die Stadt schon länger mit einer steigenden Schwarzwildpopulation zu kämpfen hat, bestätigt auch Thomas Hauck vom städtischen Forstamt: "Es gibt ein kontinuierliches Wachstum. Das zeigt sich auch durch mehr Schäden."

Einen solchen Schaden hat nun Rudolf Affemann, Eigentümer der historischen "Villa Leonore" in der Nähe der Lichtentaler Allee, zu beklagen. Wildschweine haben sein Grundstück auf der Suche nach Nahrung über Nacht komplett durchwühlt. Das Problem: Affemann wird den Schaden nicht ersetzt bekommen, da es sich bei seinem Garten um einen befriedeten Bezirk handelt. "Es gibt klare Regelungen. Nur auf landwirtschaftlich genutzten Gebieten gibt es Schadensersatz", macht Hauck deutlich. Seiter ergänzt: "Rudolf Affemanns Anlage befindet sich in einem innerstädtischen, bebauten Gebiet. Da ruht die Jagd, das heißt sie wird dort nicht ausgeübt. Also gibt es auch keine Wildschadensersatzpflicht."

Was können Grundstücksbesitzer tun? "Wir empfehlen, einen Zaun um das Grundstück anzubringen", so Seiter. Hauck stimmt ihm zu: "Bei besonderen Flächen wie Gärten sind Zäune das Mittel der Wahl. Ein Elektrozaun ist die sofortige und schnelle Methode. Langfristig sollte man aber einen stabilen Zaun verwenden, wie etwa einen Maschendrahtzaun. Wir haben auch Rudolf Affemann in dieser Hinsicht beraten." Zudem sollte vermieden werden, die Tiere anzufüttern. Auch Komposthaufen sollten für Wildschweine nicht frei zugänglich sein.

Und welche Maßnahmen trifft die Stadt? "Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Wildschweinthematik", sagt Hauck. "Vor einigen Jahren gab es einen Bürgerworkshop, bei dem über Probleme und Lösungen gesprochen wurde." Das Forstamt habe zudem ein innovatives, integratives Konzept zum Umgang mit Wildschweinen erarbeitet. Gemeint ist das sogenannte "Schwarzwildkonzept". Damit solle eine deutliche Reduktion der Wühlschäden durch Wildschweine im Stadtkreis erreicht werden. Unterstützt werde das Forstamt von Vertretern der Forstverwaltung, Jägern, Landwirten und Mitgliedern des Gemeinderates.