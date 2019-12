Baustelle oft ohne Arbeiter

Von Janina Fortenbacher



und Michael Brenner



Baden-Baden - Bis zum Jahresende sollen die Sanierungsarbeiten am Alten Schloss Hohenbaden noch andauern, wie das Amt Pforzheim des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg (VBA), das die Instandsetzung am Bereich des oberen Palas betreut, jüngst mitgeteilt hat (wir berichteten). Aus Sicht einiger Anwohner gehen die Arbeiten an der Burgruine nur schleppend voran. In der Regel sei weit und breit kein Bauarbeiter zu sehen. Das berichtete unlängst im BT-Gespräch auch der prominente Neubürger Thomas Gottschalk, der in seiner Wohnung am Fuße des Merkurs freien Blick auf das Gemäuer hat.



Laut Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, gibt es für den zögerlichen Fortgang der Arbeiten eine Erklärung: "Man kann das Alte Schloss mit einem empfindlichen Ölgemälde vergleichen", sagt er auf BT-Nachfrage. "Wir arbeiten hier an einem unwiederbringlichen Original." Da es sich bei der Schlossruine um ein denkmalgeschütztes Objekt von hohem geschichtlichen Wert handele, müssten die Experten "außerordentlich sorgfältig" damit umgehen. Aus diesem Grund würden auch alle Materialien, die bei der Instandsetzung verwendet werden, vorab geprüft. Das sei ein langwieriger Prozess, aber "nur so können wir sicherstellen, dass die denkmalgeschützte Bausubstanz nicht durch irgendein Material zerstört wird", betont Hörrmann. Eckhard Salzwedel vom Landesbetrieb Vermögen und Bau kann dem zustimmen. Seinen Schilderungen zufolge sei allein das Aufstellen der Gerüste zur Sicherung der Gurtbögen "höchst kompliziert" gewesen. Dennoch zeigt Salzwedel Verständnis für die Bedenken der Bürger: "Ich verstehe die Sorge der Anwohner." Wer eine Baustelle ohne Arbeiter sehe, komme schnell auf den Gedanken, dass sich nichts tut. "Aber auch wenn gerade keine Handwerker vor Ort sind, tut sich in Wahrheit jede Menge", fügt er an. So würden etwa Proben gemacht oder untersucht, an welchen Stellen es bestimmte Schäden gibt und woher diese stammen könnten. Bauen im Denkmal sei immer mit Überraschungen verbunden, weiß Hörrmann aus Erfahrung. Das, was im ersten Moment wahrnehmbar ist, sei nur die Fassade. "Dahinter verbergen sich oft noch Mängel, mit denen man anfangs nicht gerechnet hatte." Gerade deshalb sei es so wichtig, dass sich mit der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude ausschließlich Spezialisten befassen. Genau hier liege aber auch ein weiteres Problem, wie Hörrmann andeutet: "Wir befinden uns gerade in einer Bauhochkonjunktur. Es ist schwierig, geeignete Firmen zu bekommen." Dennoch wollen die Verantwortlichen die Instandsetzungsarbeiten an der Burg bis Ende des Jahres abschließen. Geht es nach Thomas Gottschalk, wäre es spätestens dann an der Zeit, die Ruine in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen - und zwar mithilfe einer Beleuchtung. "Das ist ein romantisches Juwel aus vergangener Zeit - ein bisschen wie ich. Die Stadt sollte sich damit schmücken", so der ehemalige Moderator der TV-Show "Wetten, dass..?". Das umzusetzen, ist laut Salzwedel nicht so einfach möglich: Die mittelalterliche Burg liegt am westlichen Rand des Battertfelsens - das Areal gilt seit 2002 als Naturschutzgebiet. Daher müsse man bei allen Schritten die Naturschutzbehörde mit ins Boot nehmen. Der Gedanke, das Alte Schloss zu beleuchten, sei nicht neu. "Es gibt schon länger Überlegungen in diese Richtung. Vielleicht könnte man auch nur den Turm beleuchten." Allerdings befinde man sich "in vielerlei Hinsicht in einem empfindlichen Bereich". So würden etwa viele Tiere durch helles Licht gestört, auf Flora und Fauna hätte das Licht massive Auswirkungen, gibt Hörrmann zu bedenken - abgesehen von den hohen Kosten, die eine Beleuchtung mit sich brächte. Sollte es nur am Geld liegen, springt Gottschalk gerne in die Bresche: "Ich beteilige mich an den Stromkosten und bezahle die Glühbirnen", sagte er im BT-Gespräch - und es klang nicht so, als meinte er das als Scherz.

