Viele Auflagen, wenig Unterstützung

Stuttgart



Polizei ohne Nachwuchssorgen Stuttgart (lsw) - So viele junge Menschen wie nie zuvor haben sich in Baden-Württemberg für eine Ausbildung bei der Polizei entschieden. Zum fünften Mal in Folge legte die Zahl der Einstellungen in diesem Jahr zu; auch die Zahl der Bewerber stieg (Symbolfoto: dpa).