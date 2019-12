Acht große Gesangskonzerte geplant

- Es ist ein ehrgeiziges Projekt, doch dahinter steht auch ein engagiertes Team. Mit dem großen Chorfestival Mittelbaden 2020 will sich der Mittelbadische Sängerkreis (MSK) von März bis November kommenden Jahres in der Öffentlichkeit positionieren.

Laut Präsident Rolf Peter sind acht große Konzerte im Einzugsgebiet des MSK geplant. Diesem gehören derzeit 118 Gesangsvereine mit 193 Chören und 20 000 Mitgliedern an. Darunter sind 5 300 aktive erwachsene Sänger sowie etwa 1 400 Aktive in den Kinder- und Jugendchören. Alle angeschlossenen Vereine können sich ab sofort als Mitwirkende bei einem Konzert ihrer Wahl bewerben. Sollten sich dabei zu viele auf einige wenige Orte konzentrieren, gilt das Datum des Eingangs, erklärte der Präsident bei einem Pressegespräch. Er sei jedoch zuversichtlich, dass in solchen Fällen passende Alternativlösungen gefunden werden können.

Als Besonderheit des Chorfestivals würden die einzelnen Konzerte vor Ort von jeweils einem verantwortlichen Chor ausgerichtet, wozu auch die Anmietung der Hallen oder Säle gehört. Der MSK stehe jedoch als zuverlässiger Dachverband zur Seite und übernehme die logistische Unterstützung in Form von Flyern, Bannern, Eintrittskarten und Equipment, wie es Rolf Peter formuliert.

Pro Verein kann eine Chorformation angemeldet werden, für die einzelnen Konzerte sind Auftritte von maximal sechs Chören geplant. Dabei stehen jeder Formation rund 20 Minuten für höchstens vier Liedbeiträge zur Verfügung. Die Anmeldung der Chöre, von denen bereits einige vorliegen, soll bis spätestens 11. Oktober abgeschlossen sein. Der Kartenvorverkauf für die einzelnen Konzerte startet zu Beginn des kommenden Jahres.

Da der MSK-Präsident seit jeher als großer Förderer des Nachwuchses bekannt ist, steht auch ein reines Kinder- und Jugendkonzert am 10. Oktober des kommenden Jahres in der Schwarzwaldhalle in Hügelsheim auf dem Programm. Beim Eröffnungskonzert des Chorfestivals am 21. März 2020 in der Badner Halle Rastatt wird zudem der erst vor vier Wochen gegründete Verbandskinderchor seinen ersten Auftritt haben. Es ist laut Veranstaltern ein ausgesuchter Chor von rund 50 Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die alle das bronzene Leistungsabzeichen schon in der Tasche oder vor sich haben.

Aufbauend darauf ist laut Rolf Peter für 2021 die Gründung eines Verbandsjugendchores geplant, um den Nachwuchs langfristig für das Singen zu begeistern. Bei dem "hochqualifizierten" Musikpädagogen und Jugendreferenten des MSK, Michael Anarp, sieht der Präsident den Nachwuchs in guten Händen. Jährlich investiert der MSK laut Peter rund 10 000 Euro in seine Nachwuchsarbeit.

Beim Chorfestival finden auch Benefizkonzerte zugunsten sozialer Zwecke in Kirchen statt: am 5. Juli in St. Martin Sinzheim, am 20. September in St. Anna Ottenhöfen und am 8. November in St. Bernhard Baden-Baden. Weitere Konzerte sind am 16. Mai in der Jahnhalle Gaggenau, 18. Juli im Kurhaus "Zum Alde Gott" in Sasbachwalden und 3. Oktober im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl.

