Fußballprofi Cacau zu Gast in Sinzheim



Unter dem diesjährigen Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen" warten auf Interessierte in Sinzheim fünf Angebote. Als Highlight gilt der Besuch des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Cacau, der heute als Integrationsbeauftragter beim deutschen Fußballbund (DFB) tätig ist. Er wird am Montag, 30. September, um 12 Uhr in der Fremersberghalle einen Vortrag halten. "Cacau erzählt aus seiner spannenden Karriere - er kam Ende der 90er Jahre ohne Sprachkenntnisse aus Brasilien nach Deutschland - und zeigt, dass Fußball die Menschen über alle Unterschiede hinweg verbindet", schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. In seinem Vortrag spricht er außerdem darüber, wie wichtig der Sport und das Engagement der Vereine für die Eingliederung der zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft sei.

Kochkurse, Austausch und Kinoabend

Volker Kottkamp, ehemaliger Sport-Reporter der ARD, der in Sinzheim lebt und in seiner aktiven Zeit sowohl als Kommentator für Fußballspiele als auch als "Tennisstimme Deutschlands" bekannt war, moderiert die Veranstaltung. Im Anschluss daran organisiert die Lothar-von-Kübel-Realschule ein gemischtes Fußball-Turnier für ihre Schüler. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Am Montag, 23. September, und am Dienstag, 24. September, werden kulinarische Köstlichkeiten aus Arabien und Thailand angeboten, so die Mitteilung weiter: Am Montag um 18 Uhr werden im Pfarrzentrum in der Dr.-Josef-Fischer-Straße 1 gemeinsam würzige Speisen aus dem arabischen Kulturraum gekocht. In der Mensa des Begegnungszentrums St. Vinzenz haben Besucher am Dienstag 17.30 Uhr, die Möglichkeit, bei einem Kochkurs die thailändische Küche kennenzulernen.

Wie jeden Donnerstag findet auch am 26. September das Café International von 17 bis 19 Uhr im Begegnungszentrum St. Vinzenz statt. Bei Gebäck und Getränken besteht die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, kündigen die Veranstalter an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Freitag, 27. September, lädt die Gemeinde dann Jung und Alt ab 19.30 Uhr zu einem Kinoabend ein. Im Bürgercafé des Begegnungszentrums St. Vinzenz stehen gleich drei Komödien zur Auswahl, in denen es um den toleranten Umgang mit Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen geht. Das Publikum entscheidet direkt mit einer Abstimmung, welcher Film gezeigt werden soll, heißt es. Der Eintritt ist frei, Popcorn und Getränke werden für die Besucher angeboten.

Da die Teilnehmerzahl bei den Kochkursen und beim Kinoabend begrenzt ist, sollten sich Interessierte für diese Veranstaltungen vorher anmelden, entweder per E-Mail an michaele.schossier@sinzheim.de oder unter (0 72 21) 80 61 33.