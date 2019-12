Leo-Skandal: Illegale Absprachen

Gernsbach

Mobiliar in Kurpark demoliert Gernsbach (red) - Unbekannte Vandalen haben mehrere Stühle sowie einen Holztisch im Kurpark in Gernsbach demoliert. Die Polizei bittet bei den Ermittlungen um Hinweise. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Wildpark: OB droht mit Kündigung Karlsruhe (lsw) - Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat dem Karlsruher SC im Streit um den Neubau des Wildparkstadions am Freitag mit der Kündigung des Stadionmietvertrags gedroht. Hintergrund ist ein schwelender Streit über bauliche Wünsche des Vereins

Rastatt / Bühl

Rastatt: Großer Klimaprotest Rastatt/Bühl (marv/jo/dpa) - Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Freitag weltweit zu Protestaktionen aufgerufen. In Rastatt beteiligten sich rund 1.000 Schüler, aber auch Erwachsene an einer Demonstration und einem Aktionstag. Auch in Bühl gab es eine Schulaktion (Foto: marv).