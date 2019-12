"Wir lassen uns nicht unterkriegen!"

Baden-Baden - Die CDU Baden-Baden hatte zum Kreisparteitag mit Vorstandsneuwahlen eingeladen. Als bisheriger und wiedergewählter Kreisvorsitzender hatte Ralf Müller das Vergnügen, sowohl die Begrüßungs- als auch die Schlussrede zu halten. "Wir haben gut gekämpft, umso enttäuschender waren die Verluste", bedauerte er die Ergebnisse der Baden-Badener Kommunalwahlen im vergangenen Mai.



"Wir konnten uns dem negativen Trend nicht entziehen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen", fuhr Ralf Müller kämpferisch fort. In den vergangenen Monaten hätte die CDU viele neue Mitglieder dazugewonnen, sodass deren Anzahl im Kreisverband Baden-Baden jetzt auf 410 gestiegen sei. "Wir sind entschlossen, allen Unkenrufen zum Trotz im Gemeinderat weiterhin eine starke Rolle zu spielen." Stark war auch der Zwischenapplaus der versammelten Anwesenden für diesen Satz.

"Unsere Partei muss sich klarer zu zentralen Fragen positionieren, und wir müssen unsere Präsenz in öffentlichen Gremien verstärken", betonte Müller weiter. In Zeiten, in denen Rechte und Linke ihr kriminelles Süppchen kochen würden, könne man stolz auf die Partei sein. "Es lohnt sich, auf allen Ebenen für sie zu kämpfen."

Ralf Müllers Eingangsrede kam offensichtlich gut an, denn der alte Vorstand wurde von den 69 anwesenden, wahlberechtigten Mitgliedern einstimmig entlastet und Müller mit 95,5 Prozent in seinem Amt bestätigt. "In diesen Zeiten hätte ich nicht mit so einem Ergebnis gerechnet", kommentierte dieser seine Wiederwahl verblüfft. Das Wahljahr 2020/21 stünde vor der Tür, und man müsse jetzt anfangen, dafür die Weichen zu stellen. Mit den Worten "wir brauchen jetzt jede ehrenamtlich helfende Hand", schwor Ralf Müller seine Mitstreiter ein.

Außer ihm wurden auch weitere bisherige Vorstandsmitglieder wiedergewählt, darunter als zwei von drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden Kai Whittaker, Mitglied des Bundestags, und Beate Wirth. Nur die Dritte im Bunde, Anemone Bippes, ist neu. Schatzmeister Hermann Winterhalter verpflichtete sich nach seinem positiven Rechenschaftsbericht für eine weitere Amtszeit, während Lars Ramthun als Pressereferent Heidrun Kushner ablöste.

Schriftführer bleibt Hauke Falk, Alexander Bulazel wechselte den Job - vom Internet- zum Mitgliederbeauftragten. Um Internet und Social Media dagegen wird sich künftig Björn-Alexander Pahls kümmern.