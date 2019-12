'Wir lassen uns nicht unterkriegen!'

Karlsruhe

Ziemiak lobt den Mittelweg Karlsruhe (kli) - Gastredner Paul Ziemiak ließ am Samstag lange auf sich warten. Der CDU-Generalsekretär (Foto: dpa) traf verspätet beim Bezirksparteitag der CDU Nordbaden in Karlsruhe ein. Dann hielt er eine Lobrede auf den Mittelweg, auf den Ausgleich, auf Maß und Mitte.

Ziemiak verteidigt Klimapaket Karlsruhe (kli) - Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, hat das am Freitag verabschiedete Klimapaket der Bundesregierung verteidigt. Er war am Samstag als Gastredner zum Bezirksparteitag der CDU Nordbaden nach Karlsruhe gekommen. Dort standen auch Wahlen an (Foto: dpa).

CDU Sinzheim hat neuen Chef Sinzheim (cn) - Die CDU Sinzheim will mit ihrem neuen Vorsitzenden Matthias Schmitt, der bei der Mitgliederversammlung an die Spitze des CDU-Ortsverbandes gewählt wurde, die politische Arbeit neu organisieren. Zudem hat sich das Vorstandsteam verjüngt (Foto: Nickweiler).

Förderverein Bühlotbad Bühlertal (eh) - Die Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Bühlotbad ist am Montagabend in die Wege geleitet worden. Gut vorbereitet, verlief die Gründungsversammlung im "Grünen Baum" reibungslos. Alle Ämter im Vorstandsteam konnten besetzt werden (Foto: Horcher).