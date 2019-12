Saisonstart mit einer Powerfrau aus dem Norden Baden-Baden (co) - Der von vielen heiß ersehnte Saisonauftakt beim Blues-Club im Lichtentaler Löwen bescherte den Fans mit Jessy Martens eine Powerfrau aus dem Norden der Republik, die mit Preisen bereits überhäuft worden ist. Dazu zählen der German Blues Award und der Deutsche Rockpreis, obwohl das nur 1,52 Meter große Stimmwunder erst drei Alben veröffentlicht hat. (co) - Der von vielen heiß ersehnte Saisonauftakt beim Blues-Club im Lichtentaler Löwen bescherte den Fans mit Jessy Martens eine Powerfrau aus dem Norden der Republik, die mit Preisen bereits überhäuft worden ist. Dazu zählen der German Blues Award und der Deutsche Rockpreis, obwohl das nur 1,52 Meter große Stimmwunder erst drei Alben veröffentlicht hat. Sie lässt sich Zeit für ihre Songs, feilt lange daran, was die derzeit noch aktuelle Scheibe "Tricky Thing" aus dem Jahr 2017 deutlich spiegelt. Wer sie noch von früher her kennt, empfindet sie als deutlich gereift, mit tiefgründigen Texten, ausgefeilter Musik und einem Sound, der sich aus jeder Schublade wieder herauswindet. Jessy Martens nimmt mit ihrer Band Anleihen bei Blues und Soul auf, kann aber auch so richtig rockig, gibt sich dabei dynamisch und voller Energie. Vielleicht haben sie ihre gerade erlebten Mutterfreuden noch anfälliger für "muckelige" Songs gemacht, wie sie im Löwensaal verriet. In diesen Balladen erzählt sie Geschichten von dem neuen kleinen Bandmitglied, das sie nachts nicht schlafen lässt. Der Titelsong "Tricky Thing" handelt von einer Liebe, bei der man nicht so richtig weiß: Soll ich oder doch lieber nicht, brauche ich dich? Ach nö! Jessy Martens tiefe, raue, manchmal kratzige und vor allem sehr voluminöse Stimme setzte sie beim Blues-Club sehr facettenreich ein, gab die Rockröhre ebenso überzeugend wie die Balladenlady. Vielleicht liegt ihre enorme Bandbreite in ihrer Historie begründet, sang sie doch einst bei Rolf Zuckowski, in Gospelchören und eben Bands. Egal welcher Sound, sie hat versierte Unterstützung von ihrer hervorragenden Band mit Dirk Czuya an der Gitarre, Bassist Christian Hon Adameit, Schlagzeuger Christian Kolf und Markus "Mosch" Schröder am Keyboard, die sich allesamt sehr spielfreudig zeigten. In "Hush now" schickte sie ihr kleines Baby schlafen und empfahl ihren Fans angesichts der ruhigen Ballade "muckelt euch ein". Doch bevor die ihr dahin dämmerten, holte sie auch gleich wieder so richtig aus und brachte ihre Powerstimme voll zur Geltung, die schon etwas von einer Naturgewalt hat. Melancholischer Blues oder energiegeladene Rocktitel, die Lady hat es drauf und verleiht sogar Popsongs eine dynamische Note. Kein Wunder, dass sie schon mit Amy Winehouse, Janis Joplin oder Tina Turner verglichen wird. Im Löwensaal war sie im Dialog mit dem Publikum, suchte Kontakt und lobte dabei auch schon mal das Outfit eines weiblichen Fans in den höchst en Tönen.

