Noch ein Kindergarten

Der zusätzliche Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Sozialraum Baden-Oos und Weststadt und der Wunsch der Bürger nach flexibler Ganztagesbetreuung waren laut GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland ausschlaggebend für das Projekt. Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Betreuungsangeboten seit 2014 resultiert aus dem Zuzug junger Familien und dem damit einhergehenden Anstieg der Geburtenrate. Sämtliche neuen Angebote der Stadt waren bereits wieder voll belegt.

Gebaut wird die neue Kindertagesstätte von der Stadt Baden-Baden, betrieben wird sie von der hiesigen Arbeiterwohlfahrt als Außenstelle des Deutsch-Französischen Kindergartens. Geplant ist eine Krippengruppe für Kinder unter drei Jahren sowie zwei Gruppen der Älteren bis Schuleintritt, was einer Betreuungskapazität von 50 Kindern entspricht. Interessant ist laut Wieland die Bauausführung als eingeschossiger Neubau in Holzmassivbauweise, die im Innen- und Außenbereich eine markante Rolle spielt. Das Flachdach erhält eine extensive Begrünung. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie mechanische Be- und Entlüftung der Gruppen-, Schlaf- und Sanitärräume sind weitere Merkmale des Neubaus. An dessen Fertigstellung werden 35 verschiedene Gewerke beteiligt sein. Die geschätzten Baukosten liegen bei rund 2,27 Millionen Euro, dazu kommen 120 000 Euro als Zuschuss an den Träger für die Ausstattung, 85 000 Euro sind bereits als zusätzlicher Mehraufwand wegen gestiegener Baupreise angesetzt. Baubeginn ist noch im September, Wieland rechnet bis August des kommenden Jahres mit der Baufertigstellung. Umrahmt wurde der erste Spatenstich gestern von goldigen Liedbeiträgen der Sprösslinge aus dem Kindergarten Le Petit Price.

So begeistert wie hier die Jüngsten waren am Pariser Platz 1 die Fans jeden Alters. Dorthin hatte Stefan Kamelski, dessen Unternehmen als Sponsor auftritt, die beiden KSC-Profis Marvin Pourié und Janis Hanek zur Autogrammstunde an den Gemeinschaftsstand der Lebenshilfe und weiterer Unternehmen geladen. Wer wollte, konnte sich bis zum Abklingen der ersten Warteschlange hier in der kleinen Chillout-Lounge mit Cocktailbar ganz gemütlich vom Trubel auf dem Campusgelände erholen, wo das große Cité-Fest bis zum Abend ein buntes Programm bot (ausführlicher Bericht folgt). Doch als die beiden KSC-Profis einliefen, galten aller Augen nur ihnen. Immerhin ist Pourié Torschützenkönig von 2018, "Marvin Tormaschine" nannte ihn ein Fußballerpapa respektvoll, nachdem der Filius die Autogrammkarte in Händen hatte. Manche ließen sich auf ihren Kickschuhen unterschreiben oder gleich aufs Spielershirt wie der elfjährige Jonas Maric, der beim SV Sinzheim im Tor steht.