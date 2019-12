Lange Nacht macht auf VHS aufmerksam

Insgesamt nahmen daran bundesweit 420 Volkshochschulen teil. Anlass war deren 100. Geburtstag, denn im Jahr 1919 wurde die Weiterbildung in die Verfassung der Weimarer Republik aufgenommen, woraufhin zahlreiche VHS gegründet worden waren. "Wir wollen mit der ,Langen Nacht' auf die VHS aufmerksam machen und hoffen, dass auch Menschen kommen, die noch nie hier waren", erklärte die Leiterin Monika Burck im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Dabei ging sie auch auf die Pläne der Bundesregierung ein, Kurse die nicht der beruflichen Weiterbildung dienen, mit der Mehrwertsteuer zu belegen. "Wir setzen uns ein für die Bildung im Lebenslauf, deshalb sind wir gegen die Besteuerung", so Burck. Empfangen wurden die Besucher von dem Trio "Unikat und Zipfel", das im Eingangsbereich Songs wie "Applaus Applaus" von den Sportfreunden Stiller präsentierte. Die VHS bietet insgesamt jedes Jahr etwa 250 Kurse an, darunter Angebote zur Medienkompetenz für "Teens und Twens" die bei Astrid Sperling-Theis lernen können, wie man mit Hass-Nachrichten (Hate Speech) und Falschmeldungen (Fake News) umgehen kann. Andere Kursangebote befassen sich mit politischen Themen oder Fragen zur Gesundheit. Und man kann verschiedenste Sprachen lernen oder sich über den politischen Islam informieren. 20 Dozenten stellten an dem Abend kurz vor Beginn des Herbstprogramms ihre Angebote persönlich vor. Einer von ihnen war Oliver Reuter, der eine Fotoausstellung eröffnete und wertvolle Tipps rund ums Thema Fotografie gab. Die Dozentin Sandra Schmidt bietet einen Kurs an mit dem Titel "Rund um die gesunde und schmackhafte Küche". Darin werden unter anderem Gerichte aus der Sendung SWR1-Pfännle vorgestellt und gekocht. Schmidt hatte den interessierten Besuchern einige Leckerbissen mitgebracht, zum Beispiel einen Brotaufstrich aus den Zutaten Frischkäse, Sauerkraut, Schmand, Frühlingszwiebeln, Apfel und Curry, der bei den Besuchern sehr gefragt war. Bei diesem Kurs können acht Teilnehmer mitmachen.

Die Familienpädagogin Sabine Dreyer bietet ab dem 30. September einen Kurs zum Thema Lachyoga an und hat ebenfalls noch freie Plätze. Die Teilnehmer ihrer Schnupperstunde hatten sehr viel Spaß miteinander und konnten sich von den zahlreichen positiven körperlichen und psychischen Wirkungen des Lachyogas überzeugen. "Studien haben gezeigt, dass durch Lachen Glückshormone ausgeschüttet werden und unser Immunsystem nachweislich gestärkt wird", so Dreyer im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns werde gestärkt, denn die Gedächtnisleistung und die Konzentration würden verbessert werden, außerdem könne Prüfungsangst durch Lachen nachweislich besser gemeistert werden, heißt es in einem Informationsblatt Dreyers.

Informationen zu allen Kursen und Anmeldung im Internet oder per E-Mail an info@vhs-baden- baden.de.

www.vhs-baden-baden.de