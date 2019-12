Reges Festgeschehen in der Cité

Forbach



Nachwuchs löscht und hilft Forbach (mm) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Forbach. Dieser Anlass wurde am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert. Der Nachwuchs zeigte bei einer Übung, was er bereits gelernt hat. Eine Bambini-Gruppe wurde gegründet (Foto: Vogt). » Weitersagen (mm) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Forbach. Dieser Anlass wurde am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert. Der Nachwuchs zeigte bei einer Übung, was er bereits gelernt hat. Eine Bambini-Gruppe wurde gegründet (Foto: Vogt). » - Mehr