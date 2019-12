Bitcoins gibt es auf Knopfdruck

Lange Zeit war Deutschland der große weiße Fleck auf der Weltkarte der Bitcoin-Geldautomaten. Das ändert sich langsam, aber sicher. Die ersten wurden unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Essen, München, Augsburg, Ulm, Karlsruhe gesichtet und jetzt auch in Baden-Baden. Beim Juwelier de Temple in der Sophienstraße steht der erste Geldautomat, an dem man Bitcoin nicht nur kaufen, sondern - und das ist die weitere Besonderheit - auch verkaufen kann und Euro in bar erhält. "Wir möchten unseren Kunden diesen Service bieten", erklärt Christian de Temple. Vor allem die chinesischen und russischen Käufer würden gerne mit Bitcoin zahlen, beziehungsweise sich an einem entsprechenden Automaten von ihrem sogenannten Bitcoin-Wallet (von engl. Geldbörse) die gewünschte Summe in Euro auszahlen lassen.

Bei den meisten der bisher in Deutschland aufgestellten Bitcoin-Automaten kann man Bitcoin nur kaufen. "Das nützt aber gar nichts, wenn man Bargeld braucht", so de Temple. Deshalb bietet er ein Gerät, bei dem man Bitcoin auch verkaufen, sprich, in Euro umwechseln kann. Der nächstgelegene Automat dieser Art steht in Schaffhausen. Daran könne man sehen, dass die gesamte Region in dieser Hinsicht ebenfalls noch ein weißer Fleck sei. Ein weiterer Service von de Temple: Jeder, der Bitcoin gegen Euro eintauschen möchte, kann kommen - ohne Kaufzwang.

"Es bringt mir

Leute ins Geschäft"



Nachdem auf einer per App einzusehenden Liste weltweit alle Standorte von Bitcoin-Automaten aufgeführt sind, auch der in Baden-Baden, ist davon auszugehen, dass einige Touristen das Geschäft nur deshalb aufsuchen werden, um ihre Bitcoin-Transaktionen durchzuführen. Da kommt schon die Frage auf, warum sich das jemand antut, ohne ersichtlich etwas davon zu haben. "Es bringt mir Leute ins Geschäft, und vielleicht bleibt doch der eine oder andere beim Schmuck hängen", antwortet de Temple schmunzelnd.