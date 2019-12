Neuer Weststadt-Treffpunkt wird gut angenommen

Gaggenau

Glasdach und noch viel mehr Gaggenau (tom) - Wer schon ein Haus saniert hat, der kennt es: Eigentlich wollte man ein Glasdach reparieren - dann wurde es ein richtig teures Vorhaben. So auch an der Carl-Benz-Schule. Gut vier Millionen Euro schwer wird die Investition an der beruflichen Schule (Foto: Senger). » Weitersagen (tom) - Wer schon ein Haus saniert hat, der kennt es: Eigentlich wollte man ein Glasdach reparieren - dann wurde es ein richtig teures Vorhaben. So auch an der Carl-Benz-Schule. Gut vier Millionen Euro schwer wird die Investition an der beruflichen Schule (Foto: Senger). » - Mehr

Muggensturm

Halle wird erweitert Muggensturm (sl) - Offizieller Baustart ist zwar erst am 8. Oktober um 17 Uhr, doch hinter der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm tut sich schon einiges. Der Umbau und die Erweiterung der 1979/80 errichteten Halle ist das derzeit größte Projekt der Gemeinde (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Offizieller Baustart ist zwar erst am 8. Oktober um 17 Uhr, doch hinter der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm tut sich schon einiges. Der Umbau und die Erweiterung der 1979/80 errichteten Halle ist das derzeit größte Projekt der Gemeinde (Foto: sl). » - Mehr

Karlsruhe

Atoll-Festival mit Luftakrobatik Karlsruhe (red) - Mit tollkühner Luftakrobatik der australischen Artisten von Gravity & Other Myth ist das Karlsruher Atoll-Festival eröffnet worden. Bis 29. September gibt es auf den Tollhausbühnen und in Zelten eine große Vielfalt zeitgenössischer Artistik zu sehen (Foto: Reznicek). » Weitersagen (red) - Mit tollkühner Luftakrobatik der australischen Artisten von Gravity & Other Myth ist das Karlsruher Atoll-Festival eröffnet worden. Bis 29. September gibt es auf den Tollhausbühnen und in Zelten eine große Vielfalt zeitgenössischer Artistik zu sehen (Foto: Reznicek). » - Mehr