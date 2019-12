Behördenrufnummer 115 gilt weiterhin









"Wir haben schlicht die Zahl der Anrufe falsch eingeschätzt", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Das bedauere sie sehr. Deshalb seien die Stadträte "zurecht verwundert" gewesen über die unerwartet hohen Kosten. Wie berichtet, hat der Karlsruher Anbieter, mit dem die Kurstadt zusammenarbeitet, deutlich mehr Geld in Rechnung gestellt, weil die Zahl der Anrufe weitaus höher lag als von der Verwaltung erwartet. So sollte der Service künftig nicht 25 000 Euro im Jahr kosten, wie es 2017 noch geheißen hatte, sondern 130 000 Euro.

Ganz so teuer wird es nun doch nicht. Der Ausschuss votierte am Montag nämlich mehrheitlich für das Angebot, das Björn Weiße, der Chef des Callcenters in Karlsruhe, zuvor dem Gremium vorgestellt hatte: ein Pauschalangebot über 95 000 Euro im Jahr. Dieser Preis gilt bis zu 60 000 Anrufminuten, was etwa 1 250 Anrufen pro Monat entspricht. Der Minutenpreis betrage 1,59 Euro - das sei "unschlagbar günstig, weil die Stadt Karlsruhe viel für Sie übernimmt", rührte Weiße die Werbetrommel. Umgelegt würden nach seinen Worten nur die real anfallenden Kosten, nicht aber beispielsweise Kosten für Büroausstattung oder Technik, die ohnehin benötigt werde.

1 250 pro Monat - das ist ungefähr die Anzahl der Anrufe, die im vergangenen Jahr bei der Service-Hotline aus Baden-Baden eingegangen ist, wie er erläuterte. Er bezeichnete das als "Erfolgsmeldung", da die Baden-Badener das Serviceangebot "toll annehmen". Dass die Gesamtzahl von fast 15 000 Anrufen wohl auch 2019 erreicht wird, wurde ebenfalls deutlich: Bis Ende August habe es bereits 10 800 Anrufe aus der Kurstadt bei der 115 gegeben, meinte er. Damit liege Baden-Baden bundesweit bei der Akzeptanz der zentralen Behördennummer an der Spitze.

Die Stadtverwaltung hatte dem Ausschuss vorgeschlagen, die Kosten auf einen Jahresbetrag von etwa 65 000 Euro zu drücken. Das könne man erzielen, wenn man nicht, wie bisher, alle Anrufer, die direkt die Telefonzentrale des Rathauses unter der 930 anwählen, an die 115 weiter stellt, sondern diese Anliegen im Rathaus bearbeite. Dadurch könnte die Zahl der Anrufer entsprechend abgesenkt werden, hieß es. Diese "Vorkanalisierung" der Anrufe sei nicht sinnvoll, sagte aber SPD-Fraktionschef Kurt Hochstuhl. Und, als auch die Grünen signalisierten, dass ihnen das Pauschalangebot über 95 000 Euro attraktiver erscheine, machte auch die OB selbst deutlich, dass sie diesem und nicht dem städtischen Vorschlag folgen wolle. Eine Mehrheit votierte denn auch dafür - mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Im kommenden Herbst könne man dann noch einmal diskutieren, meinte Oberbürgermeisterin Mergen.

Und dafür gibt es dann vielleicht auch Gründe, denn wenn die Anzahl der Anrufe über 60 000 Minuten steigt, ist der Pauschalpreis nicht zu halten. Ab dann wird spitz abgerechnet - mit 1,79 Euro pro Minute. Daran und an der grundsätzlichen Tatsache, dass die Verwaltung den Telefonservice auslagert, gab es auch Kritik aus den Reihen von FBB, FDP und AfD. Die Freien Wähler stimmten dagegen für das Pauschalangebot, die CDU stimmte uneinheitlich ab.