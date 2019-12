Polizeipferde wirken deeskalierend

Gaggenau

Das Ortsbild wandelt sich Gaggenau (tom) - Das Ortsbild auf dem Gelände der ehemaligen "Alten Mühle" an der Ortsdurchfahrt von Bad Rotenfels hat sich in den letzten Monaten geändert. Zwei Mehrfamilienhäuser mit je 15 Eigentumswohnungen und acht "Stadthäuser" entstehen (Foto: Senger).

Baden-Baden

Konzerterlös fürs Herzensprojekt Baden-Baden (vgk) - Musik aus drei musikalischen Stilepochen präsentierte das Ensemble Seconda Vista am Sonntag in der Herz-Jesu Kirche in Varnhalt (Foto: Gareus-Kugel). Gewinner des Benefizkonzerts waren die Kinder des Kinderhaus-Projekts Malaika Smile in Uganda.

Forbach

Bambinis bei der Feuerwehr Forbach (kv) - Die Forbacher Feuerwehr verfügt jetzt über eine Bambini-Gruppe. Am ersten Tag war es vor allem wichtig, dass die Kinder sich gegenseitig gut kennenlernen und sich in den Räumlichkeiten gut orientieren können. Der Nachwuchs trifft sich alle vier Wochen (Foto: Vogt).

Gaggenau

"Wir schrien, schrien nach Gott" Gaggenau (red) - Im Herbst 1944 - also vor 75 Jahren - wurde Gaggenau bei zwei Luftangriffen der Alliierten in Schutt und Asche gelegt. Als unmittelbar Betroffener erinnert sich Manfred Reufsteck (Jahrgang 1935) an das Geschehen am 10. September und 3. Oktober (Foto: Traub).