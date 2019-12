Schwank krönt sportliche Darbietungen

Augsburg

"Dienstkater ehrenhalber" für Augsburg Augsburg (dpa) - Dem Augsburger Universitäts-Kater Leon winkt der Titel "Dienstkater ehrenhalber". Mit diesem Kompromiss beschied der Ausschuss für den öffentlichen Dienst im bayerischen Landtag die Petition eines Studenten - schließlich gibt es ja auch Dienstpferde (Foto: dpa).

Rastatt

Runder Geburtstag und Jubiläum Rastatt (ar) - Den 20. Geburtstag der Waldorfschule Rastatt ließ man vergangenes Jahr verstreichen. Groß gefeiert wurde der Anlass nun zusammen mit dem 100-jährigen Jubiläum der Waldorfbewegung am Wochenende mit einem vielfältigen Programm in und um die Schule (Foto: ar).

Gaggenau

50 Jahre MSC Bernstein Gaggenau (hap) - Der Motorsportclub (MSC) Bernstein Michelbach wurde am 17. Juni 1969 gegrünet. Folglich feiert der Verein jetzt sein 50-jähriges Bestehen. Das BT blickt zurück auf die Geschichte des Vereins. Mit den Baden-Classic hat der Club ein aktuelles Standbein (Foto: hap).

Forbach

Nachwuchs löscht und hilft Forbach (mm) - Seit 50 Jahren besteht die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Forbach. Dieser Anlass wurde am Sonntag beim Gerätehaus gefeiert. Der Nachwuchs zeigte bei einer Übung, was er bereits gelernt hat. Eine Bambini-Gruppe wurde gegründet (Foto: Vogt).