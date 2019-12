"Eiffelturm" wird neu errichtet Baden-Baden (hol) - Das in Form eines kleinen Eiffelturms gestaltete und seit Herbst 2018 wegen statischer Probleme gesperrte Klettergerüst auf dem Spielplatz im St.-Exupery-Weg in der Cité wird komplett neu gebaut. (hol) - Das in Form eines kleinen Eiffelturms gestaltete und seit Herbst 2018 wegen statischer Probleme gesperrte Klettergerüst auf dem Spielplatz im St.-Exupery-Weg in der Cité wird komplett neu gebaut. Das sagte Bürgermeister Alexander Uhlig am Montag im Gemeinderat. Stadtrat Joachim Kuhs (AfD) hatte nachgefragt, wie es mit dem zwölf Meter hohen Spielgerät weitergeht, das im Jahr 2006 gebaut wurde und seither auch als ein Wahrzeichen für den ehemals französischen Stadtteil der Kurstadt gilt. Im vergangenen Jahr war über die Zukunft des "Eiffelturms" diskutiert worden. Nun ist aber klar, wie es weitergeht: "Der Auftrag für den Neubau ist bereits erteilt", sagte Uhlig. Allerdings sei mit einem Baubeginn nicht vor Frühjahr 2020 zu rechnen, da die infrage kommenden Firmen "alle ausgelastet" seien. Ab- und Neubau des Spielgeräts werden wohl mehr als 10 000 Euro kosten.

