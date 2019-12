Rollende Modenschau in der City

Premiere feierte im vergangenen Jahr der "Concours d'Elégance automobile", zu dem sich 30 fein herausgeputzte Oldtimer in der Innenstadt trafen. Initiator Marc Culas, der bereits die großen Oldtimer-Treffen im Sommer organisiert, wollte die Klassiker in ein besonderes Rampenlicht stellen, nämlich exakt ins Herz der Altstadt, wo Besucher durch die Fußgängerzone bummeln und sich verzaubern lassen. Er verweist auf die automobile Tradition der Stadt, denn bereits in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seien die Baden-Badener Automobilturniere bei Besuchern und Bewohnern der Kurstadt äußerst beliebt gewesen, so Culas.

Mit der Veranstaltung "Baden-Baden Classics" möchte er diese Tradition des "automobilen Schönheitswettbewerbs" in die Innenstadt zurückholen. Die Gäste dürfen sich in diesem Jahr auf 35 ausgewählte Oldtimer freuen, wobei jedes Auto ein Einzelstück ist. "Jede Marke und jedes Modell ist nur einmal da", sagt Marc Culas. Das älteste Fahrzeug wird ein Ford A Roadster, Baujahr 1929 sein. Während einige Oldies aus der Schweiz und dem benachbarten Elsass anfahren, wird ein Mercedes SLC aus den 60er Jahren die weiteste Anreise haben: Er kommt aus Kassel.

"Mit 35 Oldtimern sind wir an unserer Kapazitätsgrenze angelangt", führt Culas aus. Zu sehen sind die Fahrzeuge in der Lange Straße bis in die Gernsbacher Straße, in der Sophienstraße, am Sonnenplatz und Augustaplatz. Eintreffen der Oldtimer ist um 11 Uhr. Von 12 bis 16 Uhr wird eine Fachjury bewerten. Um 17.30 Uhr findet die Prämierung der schönsten Fahrzeuge statt. Ein Höhepunkt dürften ab 13 Uhr die stündlichen Ausfahrten in Oldtimer-Cabriolets sein, in denen hübsche Models die aktuelle Herbstmode präsentieren.

Mehr als 50 Geschäfte werden an diesem Einkaufssonntag geöffnet haben, informiert Matthias Vickermann, Vorsitzender der Einzelhändler-Initiative Baden-Baden Innenstadt (BBI). "Das Rahmenprogramm lockt die Menschen in die Stadt, und dieses möchten wir auf hohem Niveau anbieten", so der BBI-Vorsitzende, der hofft, dass viele Einzelhändler mitmachen. Mit dabei ist am kommenden Sonntag das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, das sich am Augustaplatz mit einem Informationsstand zum Thema E-Mobilität vorstellt.

"Wir gehen davon aus, dass der Wettergott wie schon im vergangenen Jahr mitspielt; es soll 21 Grad Celsius haben, ideales Wetter für die neue Herbstmode", hofft Wilfried Himmel vom Modehaus Wagener .