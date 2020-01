Bürgerstiftung für Sinzheim

Bietigheim

Gelungene Premiere Bietigheim (manu) - Mit guter Resonanz ging in Essigs Dorfladen die Premiere der neuen Bietigheimer Veranstaltungsreihe "Musik im Laden" über die Bühne. Ziel: Bürger sollen in stimmungsvoller Runde und entschleunigtem Rahmen mehr ins Gespräch miteinander kommen (Foto: manu).

Zäsur bei Bürgerstiftung Rastatt (ema) - Zäsur bei der Rastatter Bürgerstiftung: Zwölf Jahre nach der Gründung hat sich ein grundlegender Wechsel im Vorstand vollzogen. Neuer Vorsitzender ist der Jurist Björn Sucher, der die Nachfolge von Dr. Thomas Hatz angetreten hat (Foto: ema).