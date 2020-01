Stück deutet auf Systemprobleme hin

- Recht und Unrecht, Korruption und Verrat - damit beschäftigt sich das Theater Baden-Baden in seiner neuen Spielzeit, die unter dem Motto "Ist das gerecht?" steht. Ein Schauspiel, das all diese Aspekte vereint, ist laut Theaterintendantin Nicola May "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist. Schon der Titel des Stücks weise als Metapher auf das hin, um was es inhaltlich geht: nämlich nicht nur um zerbrochenes Keramik, sondern viel mehr um einen starken Vertrauens- und Rechtsbruch. Premiere ist am 11. Oktober um 20 Uhr.

Bereits 1808 wurde "Der zerbrochene Krug" uraufgeführt. Mittlerweile zählt das Werk zu einem der bekanntesten von Kleist und ist eine weitverbreitete Schullektüre. Genau das stelle das Theater auch vor eine große Herausforderung, betonte May gestern beim Pressegespräch. Sie ist für die Inszenierung verantwortlich. Es sei nicht einfach, ein Stück zu inszenieren, "das jeder zu kennen glaubt". Viele Menschen hätten bereits Bilder im Kopf. "Wir wollen das Publikum aber dazu bringen, unserer Inszenierung zu folgen."

"Der zerbrochene Krug" besteht in erster Linie aus einer Gerichtsverhandlung, in der es zunächst darum geht, aufzudecken, wer den Krug von Frau Marthe Rull (Catharina Kottmeier) zerstört hat. Diese verdächtigt Ruprecht (Patrick Schadenberg), den Verlobten ihrer Tochter Eve (Sonja Dengler). Dorfrichter Adam (Max Ruhbaum) soll den Fall lösen, doch von Anfang an verhält er sich wie der Hauptverdächtige. Allerdings versucht er, seine richterliche Macht auszunutzen und alle Indizien, die auf seine Schuld hinweisen könnten, zu vertuschen. Schnell wird klar, dass es in der Verhandlung um viel mehr geht, als nur um zerbrochenes Keramik. Der Schreiber Licht (Michael Laricchia) und Gerichtsrat Walter (Sebastian Mirow) sind an der Wahrheit interessiert, doch die Einzige, die die ganze Wahrheit kennt, ist Eve. Aus Angst schweigt sie allerdings bis zum Schluss.

"Der zerbrochene Krug" wurde ursprünglich als Lustspiel aufgeführt. Laut May ist dieser Untertitel aber "unpassend". Zwar sei die Sprache oft witzig, die eigentliche Handlung, in der es im weiteren Verlauf um einen Missbrauchsfall geht, sei aber nicht lustig. Neben der Rechtsfrage ist auch das Vertrauen ein großes Thema im Stück: "Zum einen ist da eine Mutter, die ihrer Tochter nicht vertraut, zum anderen ein Verlobter, der an der Treue seiner Zukünftigen zweifelt und letztlich noch Richter Adam, der einen Vertrauensbruch begeht", kündigte May an. Die Geschichte mache auf Systemprobleme aufmerksam, die es damals wie heute gebe.

Diese Brücke von der Vergangenheit bis in die Gegenwart wird auch im Bühnenbild und in der Kostümierung - für beides ist Ralph Zeger zuständig - deutlich. So ist etwa der Kachelofen ein bühnenprägendes Element. Der Ofen stamme aus der Entstehungszeit des Stücks, ist aber auch heute noch in vielen Häusern zu finden. Außerdem stellen zwei Mägde in altertümlichen Kostümen Elemente aus der Vergangenheit dar. Alle anderen Personen stammen dagegen aus der heutigen Zeit. Um auf das fiktive niederländische Dorf Huisum, in dem das Stück spielt, hinzuweisen, wurden blau-weiße Kacheln als Bühnenbild gewählt.

May hat versucht, Eve als starke junge Frau darzustellen und nicht als naives Landmädchen, denn sie sei nicht dumm, sie befinde sich in einer Notsituation. Deshalb war es May nach eigener Aussage wichtig, Eve im "Variant", also in dem Teil, den man bei einer Aufführung zeigen oder weglassen kann - noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Da es in dem Stück auch um sexuelle Erpressung geht, könne man es laut May als "klassisches Me-Too-Stück" bezeichnen. Auch deshalb werde der Variant in gekürzter Form gespielt, um die Aussagen der Betroffenen am Ende hervorzuheben.

Die Dramaturgie liegt in den Händen von Leona Lejeune. Zu sehen ist "Der zerbrochene Krug" zunächst bis zum 5. Dezember. Am Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr lädt das Theater zur Matinee ein. Der Eintritt dazu ist frei.