"Pop Star" von mehreren Nationen zur schönsten Rose gewählt

"Seit 17 Jahren helfe ich hier", sagt Silke Weber. Sie ist einer der "Rosendamen", die durch ihren stetigen Einsatz dafür sorgen, dass sich die Besucher an der Farbenpracht des Rosenneuheitengartens erfreuen können. "Es ist toll, in der Natur zu sein und etwas für diese schöne Stadt zu tun. Es ist einfach ein Vergnügen", so Weber. "Aber man muss schon stabil im Kreuz sein", fügt sie lachend hinzu.

Beim gestrigen Saisonabschluss würdigte Alexander Uhlig das ehrenamtliche Engagement all jener "Rosendamen" und ehrenamtlichen Helfer, durch die der Rosenneuheitengarten "so schön aussieht", wie er betont. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand aber auch die Wahl der schönsten Rose. Zum 17. Mal hatten die Gartenbesucher in diesem Jahr die Gelegenheit, im Rahmen des Internationalen Rosenneuheitenwettbewerbs ihre Stimme für die schönste Rose abzugeben. Die Edelrose "Pop Star" des italienisch-französischen Züchterhauses Nirp aus Menton wurde so zum Gewinner.

Unter den Teilnehmern, die ihre Stimmzettel abgegeben hatten, waren jedoch nicht nur Baden-Badener und Bewohner aus der Umgebung, sondern auch aus Frankreich, der Schweiz, Österreich, Spanien - und sogar aus der Türkei, Russland, Kanada, Marokko und Mexiko. "Daran sieht man, was für eine Anziehungskraft der Rosenneuheitengarten in Baden-Baden hat", so Uhlig.

Bis zum Sonntag, 6. Oktober, können die prachtvollen Rosen auf dem Beutig noch bewundert werden. Danach schließt der Rosenneuheitengarten und geht in die Winterpause, in der dann die Bodenvorbereitungen und Pflanzarbeiten für den neuen Wettbewerbsjahrgang durchgeführt werden. Der Garten öffnet wieder zur neuen Rosensaison im April 2020.