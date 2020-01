Es bleibt bei den Parkgebühren

Die SPD-Fraktion war gegen die Gebührenpläne, weil es in Zeiten des Klimawandels kontraproduktiv sei, von Pendlern, die auf Bus und Bahn umsteigen, Parkgebühren zu verlangen (wir berichteten). Deshalb hatten die Sozialdemokraten eine Aussetzung der Pläne und die Erarbeitung eines neuen Konzepts verlangt. Dabei habe es doch im September 2018 einen Grundsatzbeschluss des PGG-Aufsichtsrats gegeben, hieß es gestern aus dem Rathaus. Damals habe das Gremium einstimmig, also auch mit den Stimmen der SPD-Vertreter, beschlossen, die Parkplätze "Oos-Süd" und "Oos-West" mit Gebühren zu bewirtschaften. So kommt es nun auch.

Ein Grund für die Gebührenerhebung sei unter anderem, dass Dauerparker, darunter Urlauber, die mit dem Flugzeug ab dem Airpark oder mit der Bahn längere Reisen antreten, Parkplätze blockierten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Beide Flächen seien zudem aufwendig saniert und befestigt worden.

Das Parkticket soll künftig als Kombiticket am Ausgabetag zur Hin- und Rückfahrt zwischen Bahnhof Baden-Baden und Stadtmitte in allen Bussen für bis zu fünf Personen gelten. Der Pendlerparkplatz "Oos-West" bietet 188, "Oos-Süd" 296 Parkplätze. Wer kürzer als 30 Minuten parkt, kann zudem laut Mitteilung der Stadt auch künftig kostenfrei parken. Ansonsten kostet eine Stunde einen Euro. Maximal kostet das Parken an einem Tag fünf Euro. Wer zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, parkt, nutzt den Wochenendtarif zu acht Euro. Der Wochentarif, also bis zu sieben Tage, kostet 19 Euro. Diese Tarife werden bei ununterbrochenem Parken automatisch am Kassenautomaten berechnet.

Bahnpendler zahlen 200 Euro im Jahr



Sehr nachgefragt sind laut Mitteilung Jahreskarten für Bahnpendler. Dazu müssen Dauerparker einen Dauerparkvertrag mit monatlicher Abbuchung abschließen und erhalten die Parkkarte von der PGG. Sie zahlen 40 Euro im Monat. Dauerparker, die zusätzlich die Busse in die Innenstadt nutzen, zahlen 76 Euro monatlich. Und wer ab Oos mit der Bahn pendelt, bezahlt für eine Jahreskarte 200 Euro. Interessenten für die Jahreskarte können sich das Antragsformular auf die Internetseite der Stadtwerke herunterladen. Danach ist die Jahreskarte bei der PGG per E-Mail an parken@swbad.de unter Beilage des Belegs der Bahnnutzug zu beantragen. Alternativ lässt sich der Antrag unter (0 72 21) 27 71 91 stellen, unter dieser Nummer gibt es auch weitere Informationen.

Am Parkplatz "Oos-West" befinden sich zwei Kassenautomaten an den Zugängen in Richtung Kletterhalle. Der Parkplatz "Oos-Süd" ist in zwei Parkplätze aufgeteilt. Am nördlich gelegenen Parkplatz befindet sich ein Kassenautomat am Zugang Richtung Bahnhof und ein zweiter nahe der Güterbahnhofstraße. Beim südlich gelegenen Parkplatz ist der Automat an der Ausfahrt zur Güterbahnhofstraße.

www.stadtwerke-baden-baden.de