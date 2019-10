Chorgesang erfreut das Herz

Die Vormberger Sänger trugen unter dem Programmtitel "Wein, Weib & Gesang" Chorliteratur aus unterschiedlichen musikalischen Stilepochen vor. Unterstützt wurde die Sängerfreundschaft vom befreundeten Chor, dem Gesangverein Winden. Dem Göttergetränk waren mehr als ein Dutzend Beiträge gewidmet.

Einen prägnanten Auftakt setzte der Männergesangverein mit dem französischsprachigen Titel "Tourdion". Bei dem A-cappella-Stück kamen die mehr als 35 sonoren Stimmen besonders klangvoll zum Einsatz. Sehr viel Verve war bei einem von Franz Schubert komponierten Trinklied zu spüren. Mit Solo-Tenor Wolfgang Müller zogen die Sänger zweifelsohne ein Ass aus dem Ärmel.

Bastian Hellinger oblag die musikalische Gesamtleitung. Die passgenaue Abstimmung zwischen Dirigenten und Chor wurde bei Giuseppe Verdis Eröffnungschor "Erhebt das Glas" aus der Oper "Ernani" deutlich. Erste Bravorufe mischten sich in den Applaus des Publikums. Der temperamentvolle Gesang im Staccato-Stil gelang hervorragend und zeigte, wie intensiv dieser Part zuvor eingeübt worden war. Danach hatte die neu gegründete Vormberger "Boi Gruup" mit ihren Titeln "Azzurro" und "Copacabana" einen pfiffigen und bunten Auftritt. In seiner gewohnt legeren Art, moderierte Ingo Wiedenlübbert das Konzert.

Besonders einfallsreich: Für den Konzertabend hatten die Vormberger Sänger eigens ein Ensemble "Schubert Hoch 12" ins Leben gerufen. Bei einem von Felix Mendelssohn-Bartholdy komponierten und von Johann Wolfgang von Goethe getexteten Trinklied, gelang es dem Männerensemble, diesem eine heitere, verspielte Note zu verleihen.

Eine gesangliche Glanzleistung gelang dem gemischten Chor aus Winden. Würdevoll interpretierten die Sänger die andächtige Ballade "You Raise Me Up" und ernteten kräftigen Beifall. Zuvor präsentierten sie zu Ehren des großen Chansoniers Udo Jürgens eines seiner berühmtesten Lieder, das punktgenau das Motto des Abends traf: "Griechischer Wein". Dass die Sänger aus Winden auch englischsprachiges Liedgut beherrschen, zeigte sich an der sehr guten Textverständlichkeit bei "Every Breath You Take" von Sting.

Zum Konzertende betraten noch einmal die Vormberger Sänger die extra in der Fremersberghalle installierte Seitenbühne und gewannen mit dem Titel der Comedian Harmonists, "Wochenend und Sonnenschein", endgültig die Herzen der Zuhörer. Instrumental bereicherte Denis Steinmetz am Klavier das Konzert mit Stücken von Frederic Chopin und Clara Schumann.