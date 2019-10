Es rollt in der Innenstadt

Baden-Baden

Am kommenden Sonntag werden die Straßen in der Innenstadt zum Laufsteg. Beim Einkaufssonntag in der City werden Models, die mit Oldtimer-Cabriolets durch die Stadt kutschiert werden, die aktuelle Herbstmode präsentieren.

Der Motorsportclub (MSC) Bernstein Michelbach wurde am 17. Juni 1969 gegrünet. Folglich feiert der Verein jetzt sein 50-jähriges Bestehen. Das BT blickt zurück auf die Geschichte des Vereins. Mit den Baden-Classic hat der Club ein aktuelles Standbein.

Eineinhalb Jahre lang restaurierte und lackierte Thomas Boos mit Leidenschaft, bis eine alte Tankstelle von 1961 inklusive Zapfsäulen und Scheinwerfereinstellgerät in neuer Pracht dastand. Der Retro-Fan aus Haueneberstein besitzt auch Oldtimer.