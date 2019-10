Lehrer ehren Namensgeberin der Schule

(cn) - Bei der diesjährigen Sportlerehrung am 28. November im Bürgerhaus Neuer Markt werden 373 Sportler im Rampenlicht stehen. Hierüber informierte der bei der Mitgliederversammlung im Amt bestätigte Vorsitzende des Bühler Sportausschusses, Jörg Woytal (Foto: cn). » - Mehr

Rastatt