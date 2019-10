Dieter Brauer ist Stadtschützenkönig

Seit 1978 findet diese Meisterschaft ununterbrochen jährlich statt. Gastgeber ist immer einer der Vereine. Ins Leben gerufen hat dieses Turnier die Schützengilde Haueneberstein in Kooperation mit dem Schützenverein Waldheil.

Die Luftgewehrdisziplinen wurden alle im Schützenhaus der Eberbachgemeinde ausgetragen. Da Haueneberstein keine derartige Anlage hat, trugen die Kleinkaliberschützen ihren Wettkampf im Schützenhaus Sandweier aus.

Der Hauenebersteiner Oberschützenmeister Rolf Haber freute sich über das sehr diszipliniert verlaufene Turnier. Im Auftrag der Stadt Baden-Baden überbrachte Stadtrat Ansgar Gernsbeck die Glückwünsche. Er freute sich, dass die Tradition des Schießsports auch heute noch hochgehalten wird. Dieser Sport sei hochanstrengend, und es gelte, viel Konzentration aufzubringen. Auch werden Jugendliche dadurch in der Verantwortung gestärkt, so Gernsbeck.

Philipp Leyet, Vizepräsident des Südbadischen Sportschützenverbandes, bedankte sich bei dem Gastgeber für die gute Organisation. Der Präsident des Sportausschusses Armin Zeitvogel, der auch gleichzeitig Oberschützenmeister des Schützenvereins Sandweier ist, gab seiner Freude Ausdruck, dass die Stadtmeisterschaft immer wieder so erfolgreich durchgeführt wird. Der Schießsport sei in Baden-Baden sehr erfolgreich. Viele Schützen hätten sich schon für überregionale und die deutsche Meisterschaft qualifiziert, so Zeitvogel.

Jede Menge zu tun hatten Sportleiterin Christa Reiß und ihr Team, galt es doch 56 Pokale in den unterschiedlichsten Disziplinen und Altersstufen zu verteilen. In der Mannschaftswertung siegten die Teams aus Neuweier (Luftgewehr (LG) Jugend und LG-Junioren, Luftpistole (Lupi) Schützen, Luftpistole-Auflage) vor Jagdschloss (LG-Auflage Damen, LG-Auflage-Herren, Kleinkaliber Auflage). Platz drei belegte Balg mit den Disziplinen LG-Damen und LG-Schützen. Je einmal siegten die Teams Sandweier (Kleinkaliber Schützen) und Oostal (Lupi-Damen). In der Gesamtwertung lag Jagdschloss mit acht Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen auf dem ersten Rang, gefolgt von Neuweier mit acht Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen. In der Einzelwertung führte Jagdschloss vor Neuweier und vor Oostal. In der Mannschaftswertung lag Neuweier oder Jagdschloss und Balg. Die Ergebnisse im Einzelnen:

LG-Einzelwertung Schüler: Marlene Hötzel (Jagdschloss), LG-Jugend: Niclas Obrecht (Neuweier), LG-Junioren: Pascal Koren (Sandweier), LG-Damen: Katharina Braun (Sandweier). LG-Schützen: Andreas Lenhardt (Balg).

Luftpistole: Schüler: Angelina Polland (Jagdschloss), Damen: Katrin Kuhne (Oostal), Schützen: Michael Meier (Neuweier). Bei den Kleinkaliberschützen (KK) siegte Stefan Meier aus Neuweier.

Sportpistole-Damen: Heike Mühleisen (Oostal), Sportpistole-Herren: Fallert Rolf (Steinbach). LG-Auflage-Damen: Christiane Schulz (Jagdschloss). LG-Auflage-Herren: Peter Brandenberger (Jagdschloss). Luftpistole-Auflage: Werner Teurezbacher (Neuweier). Kleinkaliber-Auflage: Hartmut Feger (Jagdschloss).

Die Spannung wuchs, bis endlich der Name des Stadtschützenkönigs bekannt gegeben wurde. Den Königsschuss hatten 91 Teilnehmer abgegeben. Zum neuen Stadtschützenkönig wurde Dieter Brauer aus Steinbach gekürt.