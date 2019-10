"Grünes Haus": Stadt und Bauherr suchen Dialog

Forbach



Krankenhaus wird umstrukturiert Forbach (mm) - Die Umstrukturierung im Forbacher Krankenhaus wird fortgesetzt. Das bisher in Forbach und in Bühl vorhandene altersmedizinische Angebot soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Bühl konzentriert werden. Die Notfallversorgung bleibt erhalten (Foto: mm).