Lutherkirche weiter ohne Pfarrer

(nie) - Gestern Abend sollte in Lichtental in der Lutherkirche eigentlich ein Gottesdienst zur Wahl eines neuen evangelischen Pfarrers stattfinden (wir berichteten). Dieser hat jedoch nicht stattgefunden, denn der Kandidat, Pfarrer Bernhard Ziegler, hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Familiäre Gründe werden in einer Mitteilung der Luthergemeinde als Ursache für den Rückzug angegeben. Ziegler hätte der Nachfolger von Pfarrer Thomas Weiß werden können. Weiß war sieben Jahre lang in der Lutherkirche in Lichtental tätig gewesen und hatte am 1. Juni das Amt des Leiters der Landesstelle für evangelische Erwachsenen- und Familienbildung beim Oberkirchenrat in Karlsruhe übernommen. Seither mussten - und müssen nun weiterhin - die Mitglieder der Gemeinde mit einer Vakanz leben.

Von einem solchen Personalmangel ist bei der evangelischen Kirche in der Kurstadt allerdings nicht nur die Lutherkirche betroffen: Erst im August ist Pfarrerin Natalie Wiesner, die als Vakanzvertretung in der evangelischen Paulusgemeinde in Oosscheuern tätig war, verabschiedet worden. Aus privaten Gründen - ihr Mann hatte eine Stelle im Raum Heidelberg gefunden und es folgte der gemeinsame Umzug - wollte sie sich nicht fest auf die zu besetzende Stelle bewerben. Die Suche nach neuen Pfarrern sei ziemlich schwierig, sagt Frank Löwe, stellvertretender Geschäftsführer der evangelischen Kirchengemeinde.