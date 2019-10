"Seelensilo" ohne Gerüst: Alles im Plan Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Wie frisch geputzt sieht das evangelische Gotteshaus in Oosscheuern nach der Betonsanierung aus: Das Gerüst ist wieder ab, der Beton, das Flachdach und die Fassade aus gelbbraunen Klinkersteinen sind gründlich ertüchtigt worden, der gut 30 Meter hohe, schlanke Kirchturm ist wieder stabil.



"Es läuft alles nach Plan bei der Pauluskirche", freut sich Frank Löwe, stellvertretender Geschäftsführer der evangelischen Kirchengemeinde. Und diese Aussage gilt ausdrücklich auch für das finanzielle Budget, das für die Sanierung des 61 Jahre alten Kirchengebäudes eingeplant war. Mit 1,8 Millionen Euro Gesamtkosten hatte man bei der Kirchengemeinde gerechnet. Und mehr wird es auch wohl nicht kosten. Das sei heutzutage schon etwas Besonderes, bestätigt Architekt Steffen Meermann. Auch zeitlich läuft alles wie geplant an der Kirchenbaustelle. Bis Ende Oktober werden die Arbeiter noch mit der Neugestaltung des Außenbereichs zu tun haben. Dann fehlt nur noch der neue Aufzug, der den Zugang barrierefrei machen soll. Er soll bis Jahresende stehen. Das Geläut wird noch justiert, an der Heizungsanlage stehen ein paar Arbeiten an, doch Geschäftsführer Johannes Kopp ist optimistisch, dass in der Weihnachtszeit die Gottesdienste wieder wie gewohnt in einer beheizten Kirche stattfinden können. Und dann steht in dem Gotteshaus, das im Volksmund "Seelensilo" heißt und wegen seiner Bauhaus-Architektur unter Denkmalschutz steht, nur noch die Orgelsanierung an. Für die sind im kommenden Frühjahr, nach den Ostertagen, zwei Monate eingeplant. Dann wird ein Orgelbauer das Instrument in seine Einzelteile zerlegen, diese komplett reinigen und beim Aufbau schadhafte Teile ersetzen.

