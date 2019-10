Kampagne für mehr Feuerwehr-Personal

Unter den Anwesenden waren auch zahlreiche Vertreter der verschiedenen Kreisfeuerwehrverbände des Landes Baden-Württemberg sowie Vereinsvertreter des Ausschusses Titisee, da am Nachmittag noch eine Sitzung stattgefunden hatte. Angesichts der größeren Tagesordnung war der Bericht des Vorsitzenden Gerhard Kloé relativ kurz gehalten. 623 Mitglieder waren 2018 zu verzeichnen. Im Bereich der freiwilligen, hauptamtlichen und Jugendfeuerwehr gab es im Schnitt jeweils einen Zugang von vier Mitgliedern. Die Jugendfeuerwehren bilden den Sockel der freiwilligen Abteilungen, so Kloé. Ein Problem bleibt die Tagesbereitschaft, da immer mehr Kameraden außerhalb Arbeiten und daher nicht zu den Einsätzen abkömmlich sind. Das hat zur Folge, dass die Anzahl der hauptamtlichen Kräfte erhöht werden müsse. Man will versuchen, in Kooperation mit dem Landkreis Rastatt eine Kampagne auf die Füße zu stellen, um zusätzliche aktive Feuerwehrkameraden zu gewinnen.

Über eine Satzungsänderung des Verbandes wurde abgestimmt. Der Inhalt besagt, dass es künftig zwei Stellvertreter des Vorsitzendes geben sollte, dies wurde einstimmig angenommen.

Laut Kreisjugendfeuerwehrwart Tobias Mayer gibt es derzeit 125 Mitglieder, aufgeteilt in zehn Jugendabteilungen und drei Kindergruppen. 40 Jugendbetreuer sorgen dafür, dass die Jugendlichen und Kinder an die Feuerwehrarbeit herangeführt werden. Seniorenobmann Peter Schneider zeigte auf, dass auch die 149 Senioren ihr Programm innerhalb der Feuerwehr haben. Kassenführer Bernd Häussler erläuterte in seiner bewährten Art die Zahlen des Verbandes. Die Kassenprüfer Timo Benz und Daniel Daul konnten sich überzeugen, dass die Kassenführung in einwandfreien Zustand ist. Der Entlastung des Kassenführers und des Vorstandes stimmte die Versammlung zu.

Bei den Vorstandswahlen stand Gerhard Kloé nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich zum bisherigen Vorstand wurde noch ein zweiter Stellvertreter in den Vorstand aufgenommen. Als Vorsitzender wurde Clemens Schindler von der Abteilung Lichtental gewählt, als erster Stellvertreter wurde Fritz Tannenberg in seinem Amt bestätigt, als zweiter Vertreter wurde Tobias Schmälzle von der Abteilung Neuweier gewählt. Neuer Kassenwart wurde Alexander Blessing, Abteilung Lichtental. Schriftführer Matthias Mack wurde ebenfalls im Amt bestätigt.

Der neue Vorsitzende Clemens Schindler übernahm als erste Amtshandlung die E hrung engagierter Feuerwehrmitglieder. Hauptfeuerwehrmann Bernd Herzog, Neuweier, und Oberlöschmeister Andreas Jung, Haueneberstein, erhielten für ihre Arbeit das Ehrenzeichen des Stadtkreis-Feuerwehrverbandes in Bronze, Hauptlöschmeister Rainer Bachura, Haueneberstein, das Stadtkreis-Feuerwehrehrenzeichen in Silber, Hauptfeuerwehrmann Marko Mangler, Ebersteinburg sowie Rolf Dietrich, Oos, die Auszeichnung in Gold. Oberbürgermeisterin Margret Mergen übergab den Geehrten die Ehrenzeichen und bedankte sich für die geleistete Arbeit.

Dr. Frank Knödler vom Landesverband würdigte Gerhard Kloé und Bernd Häussler für die langjährige Arbeit im Stadtkreis-Feuerwehrverband. Als Überraschung für beide hatte er eine besondere Ehrung mit-gebracht: Die Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes, die höchste Auszeichnung des Feuerwehrverbandes, wurde ihnen überreicht. Knödler bedankte sich bei den Frauen der beiden mit Blumen. Clemens Schindler überreichte Gerhard Kloé die Ehrenmitgliedschaft im Stadtkreisfeuerwehrverband. Mergen unterstrich den großen Zusammenhalt und die stetige Bereitschaft bei Einsätzen, den Mitmenschen zu helfen sowie das Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Dies bedeute oft eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte. Am Ende ihrer Rede gab es für den scheidenden Vorsitzenden noch eine Überraschung: Kloé erhielt den goldenen Ehrenamtspreis der Stadt Baden-Baden.