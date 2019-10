In Gummistiefeln zur Traubenernte

Seit Tagen freuen sich die Viertklässler auf diesen Weinlesetag. Denn dann können sie die Früchte der Weinstöcke ernten, die sie während des Jahres gepflegt und gehegt haben. Seit rund 19 Jahren bewirtschaftet die Grundschule in eigener Regie einen Weinberg. Der ehemalige Hausmeister der Grundschule, Heinz Daniel, hatte im Jahr 2000 den Schülern die Heiligenstein-Reben mit einer Fläche von rund drei Ar für Unterrichtszwecke überlassen.

Seither haben schon viele Jahrgänge von Grundschülern die Besonderheiten kennengelernt, die das Rebland mit der speziellen Kulturlandschaft und seinen Bewohnern ausmacht. Für die Schüler sind die verschiedenen Arbeiten im Laufe des Jahres in den Reben fest in den Unterrichtsplan eingebaut. Hierzu gehören beispielsweise, die Reben Anfang des Jahres zu schneiden, im April neue Rebstöcke zu setzen und überflüssige Triebe am Stamm und Stock zu entfernen. Im Mai und Juni werden die Triebe angeheftet und im Juli wird "geblättelt", das heißt, die die Trauben von üppigen Blattwuchs befreit. Arbeiten, die mit Maschinen bewerkstelligt werden müssen, werden von ehrenamtlichen Helfern erledigt.

Für Rektorin Evi Wandler hat der Schulweinberg einen Sinn: "Bei dem Rebenprojekt erleben die Kinder hautnah den Kreislauf der Natur und knüpfen einen Bezug zum Lebensort", sagt sie. Wandler freut sich sehr über das gut funktionierende Miteinander und darüber, dass Eltern und Freiwillige ehrenamtlich für die Grundschüler tätig sind. "Die Kinder lernen Traditionen von den Menschen, die das Kulturgut praktizieren und weitergeben."

Bevor jedoch die Kinder mit dem Herbsten begannen, informierte Kellermeister Stefan Steinel, wie mit der kleinen Rebenschere vorsichtig die Trauben am Stängel abgezwickt werden. Sein Rat: "Trauben in die Eimer legen, nicht werfen." Dann schwärmten die Schüler in die Rebzeilen aus. Überall wuselt es an den Rebstöcken. Anders als bei den Erwachsenen mussten sich die Kinder nicht bücken, um die Trauben zu ernten. Hier und da wurde während der Ernte auch genascht. "Mein Eimer ist schon voll", rief Fiona nach einer Weile. Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Sylvia Vollmer ging es zum Anhänger, auf dem die Kübel stehen. Dort kippte der pensionierte Lehrer Franz Schnurr die Eimer mit dem Traubenmaterial in einen großen Bottich. Er besitzt eine eigene Saftpresse. Die kam später zum Einsatz, sodass die Schüler die Früchte ihrer Arbeit selbst genießen konnten.