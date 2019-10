Werbetrommel für lärmende Motorradtouren soll verstummen

Vor wenigen Tagen habe der Hauptausschuss 60 000 Euro für die Anschaffung von Lärmdisplays genehmigt, um den von Motorrädern stammenden Lärm in den Durchgangsstraßen von Geroldsau, Lichtental und Oberbeuern zu reduzieren (wir berichteten). Nun habe man "mit großer Verwunderung" erfahren, dass im Internet bei der Schwarzwald-Tourismus GmbH unter dem Stichwort "Sportangebote" für Motorradtouren im Schwarzwald Werbung gemacht werde, deren Routen unter anderem durch Wohngebiete in den drei Stadtteilen führen. Dies sei ein "Hohn für alle Menschen, die in unserer Stadt unter dem Motorradlärm zu leiden haben". Zudem stehe es "nicht im Einklang mit den Interessen der lärmgeplagten Bürger", heißt es in einem Schreiben der SPD-Stadträtin Ulrike Mitzel . Sie fordert Oberbürgermeisterin Margret Mergen dazu auf, zu veranlassen, dass diese Werbung, zumindest soweit sie den Stadtkreis Baden-Baden betrifft, aus dem Internetangebot der Tourismus GmbH, mit dem Motorradfahrer aus ganz Deutschland und dem Ausland auch nach Baden-Baden gelockt werde sollen, herauszunehmen.

Die Stadt Baden-Baden ist einer der Gesellschafter der GmbH. Auf deren Homepage wird mit den "kurvenreichen und aussichtsreichen Straßen im Schwarzwald" geworben. Unter anderem geht es dabei ausdrücklich um die Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Freudenstadt und um die Badische Weinstraße, die von Weil am Rhein bis Baden-Baden führt. Auch die Strecke durch das Murgtal, speziell der Abschnitt von Gernsbach bis Baiersbronn, wird besonders beworben. Der Schwarzwald sei ein "Muss für Kurvenfreaks" und die Straßen dort ein "Paradies für Motorradfahrer". Dabei wird unter dem Stichwort "runter vom Gashahn, keine hohen Drehzahlen" allerdings auch ausdrücklich zu rücksichtsvollem Fahren aufgerufen, weil die Lärmbelastung in den letzten Jahren stark zugenommen habe.

www.schwarzwald-



tourismus.info