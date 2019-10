Eintauchen in die Welt sphärischer Klänge

- Wer Nadishana zuhört, fühlt sich in eine Welt meditativer, sphärischer Klänge versetzt. Der sibirische Multiinstrumentalist, Komponist und Sounddesigner gilt zu Recht als einer der besten Handpanspieler der Welt. Das stellte er mit einem außergewöhnlichen Konzert in der Spitalkirche in Baden-Baden mal wieder unter Beweis.

Jeder Platz war besetzt - mit Kindern, Erwachsenen und Senioren. Alle hörten konzentriert, teilweise mit geschlossenen Augen auf das, was Nadishana auf drei Handpans gleichzeitig spielte. Sie wurden speziell für ihn gefertigt und sind sogenannte Doublesider, das heißt, von oben und unten bespielbar. Er vereinte die Rhythmik und Melodie des Klanginstruments mit seinem eigenen und unverwechselbaren Stil zu etwas völlig Neuem. Wer das einmal erlebt hat, kann sich kaum dem Bann dieser noch relativ jungen Musikinstrumente entziehen.

Handpan ist der Oberbegriff für eine Gruppe von Musikinstrumenten, die aus dem Hang entstanden sind, einem handgespielten Blechklanginstrument, das die Schweizer Firma PANArt in Bern im Jahr 2000 entwickelte und bis 2013 baute. Es besteht aus zwei miteinander verklebten Halbkugelsegmenten aus Pang, einem gasnitrierten Stahlblech. Auf der oberen Halbschale befinden sich Klangfelder, die, ähnlich wie bei der Steelpan, mit Hämmern ins Blech eingearbeitet sind. Das Hang wird waagerecht oder senkrecht auf dem Schoß gehalten und mit den Fingern und Händen gespielt, was sich aus "Hang", dem berndeutschen Namen für Hand, ergab. Und so ließ Nadishana seine langen, schmalen Finger förmlich über die Klangschalen tanzen.

Zwischendurch gab er eine Einlage mit der Maultrommel, diesem alten, fast vergessenen Musikinstrument, das inzwischen eine Renaissance erlebt. Mit ihr zeigte der junge Künstler, dass er ein wahrer Meister der Töne ist. Doch der seit 2005 in Berlin lebende Musiker hat sich mittlerweile auf das Hang beziehungsweise Handpan spezialisiert. Darüber hinaus besitzt er eine Sammlung von mehr als 200 ethnischen Instrumenten wie Sitar, jüdische Harfe, Bansuri, Quena, einschließlich der selbst gebauten wie Dzuddahord, Darbudu und Pruzhingum, auf denen er zum Teil einzigartige Spieltechniken entwickelte.

In der Spitalkirche präsentierte er sein neues Solo-Programm und entlockte seinen "Handpfannen" auf höchst virtuose Weise wundersame Melodien und Rhythmen, die ein wahres Klangfeuerwerk entzündeten.