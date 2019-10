Stadt reagiert auf Bedarf: Neuer Schülerhort ab 2020

Das neue Angebot soll schulübergreifend eingerichtet werden, heißt es in den Unterlagen für die nächste Sitzung des gemeinderätlichen Schul- und Sportausschusses am 16. Oktober. Das Gremium soll die Pläne der Verwaltung absegnen. "Der Bedarf an Ganztagesbetreuung an den Schulen ist in den letzten Jahren stark gestiegen", heißt es in der Sitzungsvorlage. Gründe dafür seien Zuzüge von jungen Familien und ein verändertes Arbeitsverhalten. "So arbeiten beispielsweise immer öfters beide Eltern, um den Lebensunterhalt zu bestreiten", heißt es. Und auch alleinerziehende Mütter benötigten Betreuungsplätze für ihre Kinder, um überhaupt arbeiten gehen zu können.

Im laufenden Schuljahr gibt es laut Sitzungsunterlagen an einigen Grundschulen Wartelisten für die Aufnahme in die Ganztagesbetreuung. Noch nicht geklärt ist zudem der Betreuungsbedarf von Schülern der 5. bis 10. Klassen an weiterführenden Schulen in der Stadt.

Kritik am lückenhaften Betreuungsangebot gab es unter anderem von der Elterninitiative SchuB (wir berichteten). Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, bräuchten ein Betreuungsangebot in den Ferien zwischen 7 und 17 Uhr. Hierfür stünden in Baden-Baden nur wenige Plätze zur Verfügung. Derzeit werde geprüft, wo das neue Angebot eingerichtet werden könne. Es gebe verschiedene mögliche Standorte. Die Stadt beabsichtige allerdings nicht, die Trägerschaft des Horts zu übernehmen, wird aus dem Rathaus betont.

Fest steht bereits, dass die Öffnungszeiten mindestens 15 Stunden pro Woche außerhalb der Unterrichtszeit betragen sollen. Vorgesehen ist laut den Unterlagen die Betreuung von bis zu 40 Kindern in zwei 20er-Gruppen vom Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren. Benötigt werden dafür Gruppenräume, ein Hausaufgabenbereich, Rückzugsmöglichkeiten, eine Verpflegungsmöglichkeit, Sanitäranlagen und Personalräume sowie ein Außenbereich. Für den Betrieb mit einer Gruppe unter einer externen Trägerschaft müsse die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 100 000 Euro zahlen, heißt es weiter.