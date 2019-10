Perlende "Regentropfen"-Begleitung der Harfe Von Karen Streich



Baden-Baden - Die Konzerte der Reihe "Matinée Classique", dargeboten von Mitgliedern der Baden-Badener Philharmonie im Florentinersaal des Casinos, sind immer etwas Besonderes. Diesmal wurden kammermusikalische Kostbarkeiten der Komponisten Kodaly, Goosens und Debussy angeboten. Wie angekündigt gaben hier Komponisten aus Ungarn, Belgien und Frankreich in der Musiksprache ein Beispiel großer Einigkeit. Es musizierten Yasushi Ideue und Maria Lomonosova-Ziegler, Violinen, Agata Zieba, Viola, und Cyn-thia Oppermann, Harfe. Die freundliche Moderation hatte Oppermann übernommen. Zu Beginn stimmten Yasushi Ideue und Cynthia Oppermann ein Adagio für Violine und Harfe von Zoltan Kodaly an. Einschmeichelnde, etwas wehmütige Violinenklänge schwebten in schönen großen Sp annungsbögen über der perlenden "Regentropfen"-Begleitung der Harfe. Im Mittelpunkt des Konzerts stand Kodalys Serenade op. 12 für zwei Violinen und Viola, eine ungewöhnliche Besetzung mit einem recht hellen Bassbereich durch die Viola, aber dennoch herrschte eine unglaubliche Klangvielfalt in dieser Serenade. Fröhlich kam der erste Satz, Allegramente, daher, das Thema des folgenden Lento, ma non troppo, gehörte zunächst der Viola, vehement von der ersten Violine (Yasushi Ideue) beantwortet über den Trillern der zweiten Violine, und danach folgte ein hinreißender Gesang voll großer Spannungskraft der ersten Violine. Der dritte Satz, Vivo, kam wieder tänzerisch-rasant daher im vorbildlichen Miteinandermusizieren des Trios. Von dem in Brügge geborenen Komponisten Eugène Goosens erklang die Suite op. 6 für zwei Violinen und Harfe mit einem bewegenden Violinen-Dialog über dem Harfen-Grund im Impromptu. Die Lebhaftigkeit steigerte sich noch im zweiten Satz, Serenade, mit virtuosen Harfen-Kaskaden und endete schließlich energisch-tänzerisch mit einem verträumten Mittelsatz im dritten Satz, Divertissement. Als Finale präsentierte das Ensemble "Claire de lune" von Claude Debussy in einer Transkription für zwei Violinen, Viola und Harfe von Agata Zieba, ein schöner Abschluss einer genussreichen kammermusikalischen Matinee.

