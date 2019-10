Neues Schloss: Stadt greift zu Druckmitteln

Baden-Baden

Sparkassenpräsident sieht Zinspolitik kritisch Baden-Baden (lsw) - Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider sieht in der aktuellen Geldpolitik den Hauptgrund für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Die Bauindustrie laufe auf Hochtouren, trotzdem sei das Angebot immer noch viel zu gering (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider sieht in der aktuellen Geldpolitik den Hauptgrund für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Die Bauindustrie laufe auf Hochtouren, trotzdem sei das Angebot immer noch viel zu gering (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Arasser, Edelrieder und Saurieder Rastatt (ema) - Nachdem ein Ortsschild in Wintersdorf entwendet worden war, sorgt nun ein Jux-Ersatz für Aufsehen. Das mittlerweile wieder entfernte Schild ruft längst überwunden geglaubte Animositäten unter Edelriedern, Sauriedern und Arassern in Erinnerung (Foto: pr). » Weitersagen (ema) - Nachdem ein Ortsschild in Wintersdorf entwendet worden war, sorgt nun ein Jux-Ersatz für Aufsehen. Das mittlerweile wieder entfernte Schild ruft längst überwunden geglaubte Animositäten unter Edelriedern, Sauriedern und Arassern in Erinnerung (Foto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

Neuer Hort für Schulkinder Baden-Baden (hol) - Die Stadtverwaltung will im kommenden Jahr einen neuen Hort für die außerschulische Betreuung von Schulkindern einrichten (Foto: Uwe Anspach/dpa). In der Einrichtung sollen bis zu 40 Schulkinder zwischen 6 und 14 Jahren wöchentlich 15 Stunden lang betreut werden. » Weitersagen (hol) - Die Stadtverwaltung will im kommenden Jahr einen neuen Hort für die außerschulische Betreuung von Schulkindern einrichten (Foto: Uwe Anspach/dpa). In der Einrichtung sollen bis zu 40 Schulkinder zwischen 6 und 14 Jahren wöchentlich 15 Stunden lang betreut werden. » - Mehr