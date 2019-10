Schwerpunkt Pflege in Ebersteinburg

(marv) - Oberbürgermeisterin Margret Mergen sagte am Montag in ihrer Rede zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021: "Mein Ziel ist es, für die Bevölkerung in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung vorhalten zu können." Dazu "müssen und wollen wir die Standorte Ebersteinburg und Forbach umstrukturieren", so die OB. Der Gemeinderat hat am Montag einstimmig den Plänen der Klinik zugestimmt, die bisher akutmedizinisch genutzten Standorte des Klinikums Mittelbaden künftig pflegerisch zu nutzen und umzubauen (wir berichteten). Dazu wurden Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds beantragt. CDU-Stadtrat Hansjürgen Schnurr, als Geschäftsführer des Hospiz Kafarnaum befangen, hat nicht mit abgestimmt.

Wenn in der zweiten Jahreshälfte 2020 die bis zu drei Palliativ-Patienten in Ebersteinburg nach Ottersweier-Hub verlagert werden, geht der bisherige Chefarzt Dr. Matthias Schley in Ruhestand. In der Folge wird das Hospizangebot von zwölf auf 15 Betten erweitert. In Ebersteinburg soll der Schwerpunkt künftig im Hospiz liegen. Laut Beschlussvorlage könnten zusätzliche Flächen an den Pflegeservice Certus im Obergeschoss vermietet oder eine Kurzzeitpflege - in Fremd- oder Eigenregie - integriert werden. Die Geschäftsführung könnte aus dem Nebengebäude ins Erd- und Untergeschoss der Klinik oder zu einem späteren Zeitpunkt an den Annaberg umziehen, heißt es weiter. Das Nebengebäude, die sogenannte Villa, und umliegende Flächen könnten für eine Wohnbenutzung und -bebauung weiterentwickelt werden.