331 Hektar Fläche im Stadtkreis Baden-Baden mit PFC belastet

Berlin



Papierverpackung: Verbrauch steigt Berlin (bms) - Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, Pappe und Karton ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land der G 20. Im vergangenen Jahr waren es 241,7 Kilogramm. Die USA kamen mit knapp 211 Kilogramm auf Platz Zwei (Foto: Zucchi/dpa). » Weitersagen (bms) - Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, Pappe und Karton ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land der G 20. Im vergangenen Jahr waren es 241,7 Kilogramm. Die USA kamen mit knapp 211 Kilogramm auf Platz Zwei (Foto: Zucchi/dpa). » - Mehr