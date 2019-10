'Gesunde nutzen Ausweis von Verwandten'

Elchesheim

Hornissennest illegal entfernt Elchesheim (as) - Wegen der Entfernung eines angeblichen Wespennests, das sich dann als Heimstatt streng geschützter Hornissen herausstellte, gibt es Ärger in Elchesheim-Illingen. Die Insekten wurden im Auftrag der Gemeinde von einem Schädlingsbekämpfer beseitigt (Foto: Deible).

Würmersheim

Topspiel in Würmersheim Würmersheim (red) - Nach drei Siegen in Folge musste Fußball-Landesligist FV Würmersheim (Foto: toto) zuletzt in Stadelhofen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Am Samstag geht es nun im Topspiel gegen den mit der Maximalausbeute gestarteten Spitzenreiter SC Durbachtal.