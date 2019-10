Fischsuppen-Duft liegt in der Luft

Damit die Gäste in diesen Genuss kommen, hat Klaus Pfeiffer, der Präsident des Baden-Badener Kochvereins, gestern in der Schulküche des Pädagogiums ordentlich angepackt.

Dieses Los hat er erst am Mittwoch gezogen, denn normalerweise steht Wolfgang Brünjes, ehemaliger Küchenchef des Pädas hinterm Herd. Kurzfristig ist Brünjes ausgefallen, und Pfeiffer eingesprungen. Fast den ganzen Tag lang stand er in der Küche, zwischen Kochlöffeln, Gemüseschüsseln, großen Töpfen und Öfen. Und vor allem, umgeben von einem herrlichen Duft - dem Duft nach Bouillabaisse. Aus rund 60 Kilogramm Karkassen und 250 Kilogramm Gemüse hat Pfeiffer circa 280 Liter Brühe und das Gemüse als Einlage zubereitet. Was nicht fehlen darf, ist Safran. "Safran spielt eine tragende Rolle", weiß Pfeiffer natürlich um die Originalrezeptur, mit der es gelingt, jedes Jahr aufs Neue Hunderte Gäste in die Markthalle zu locken. Um genauer zu sein, rund 700, so viele Portionen (inklusive derer zum Mitnehmen) werden für zehn Eu ro wohl auch jetzt wieder verkauft werden.

15 Profiköche engagieren sich heute und morgen hinter Herd und Verkaufstheke, jeweils von 10 bis 16 Uhr, damit die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird: 2018 brachte die BT-Aktion, mit der Baden-Badenern in Not geholfen wird, die Rekordsumme von 8 834,11 Euro ein! Der gesamte Umsatz - passenden Wein vom Weingut Knapp gibt es für 2,50 Euro - und auch das Trinkgeld geht an die Aktion. Und so nimmt man auch in diesem Jahr wieder 200 Gramm Edelfisch (Lachs, Seeteufel und Co.), eine Kelle Brühe und einen Esslöffel angeschwitztes Gemüse inklusive Safran und Olivenöl, lässt alles anquellen, füllt es in eine große Löwentasse, garniert die Suppe mit zwei Gambas und Kräutern. Und dann heißt es nur noch: "Schmecken lassen"!