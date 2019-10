Vor Pfingsten soll eröffnet werden

Wenn diese Prognose zutrifft, wären das insgesamt 17 Monate ohne Einkaufsmöglichkeit in Haueneberstein - vom "Eberschder Dorfladen" einmal abgesehen. Laut Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos kamen die Bürger anfangs auf ihn zu und fragten: "Wo kaufe ich denn jetzt ein?" Für ein bisschen Abhilfe bei der Nahversorgung im Ort sorge seither der auf Vertrauensbasis funktionierende Dorfladen. "Ich weiß, dass viele im CAP-Markt in Sandweier einkaufen oder auf andere Geschäfte in der Region ausweichen", so Boos. Dass man in Haueneberstein zusammenhält, wenn es hart auf hart kommt, zeige die Nachbarschaftshilfe, von der Boos berichtet. "Manche Bürger nehmen andere, die sonst nicht so leicht außerhalb des Ortes einkaufen könnten, mit ihrem Auto mit". Dennoch "freut sich" der Ortsvorsteher "schon auf die Eröffnung" der für die Einwohner wichtigen Einkaufsmöglichkeit in der Robert-Bosch-Straße.

Etwa 18 000 Produkte soll es laut Wolfgang Seiler, Expansionsleiter von Edeka Südwest, künftig auf 1 350 Quadratmetern "durchgestylter" Verkaufsfläche geben. Dazu 92 "überbreite, geräumige Stellplätze" und eine Filiale der Bäckereikette K & U mit Außenbereich.

Mit 35 Mitarbeitern im Vergleich zu vorher 18 werden künftig auch deutlich mehr Menschen in ihrem Markt arbeiten, kündigt Betreiberin Vera Fischer an. Für den 1. April 2020 sei die Schlüsselübergabe geplant, anschließend "brauchen wir sechs Wochen", bis wir eröffnen können", so Fischer. Oberbürgermeisterin Margret Mergen fragte deshalb scherzhaft in die Runde, wer außer ihr mit anpacken werde, damit der Markt bald öffnen könne. Aktuell arbeiten täglich zwischen 37 und 40 Bauarbeiter daran, dass der Markt und das angrenzende fünfstöckige Bürogebäude rechtzeitig fertig werden.