Sogar Merkel und Kretschmann gratulieren

Von Veronika Gareus-Kugel



Baden-Baden - Bildungspläne, Gesamtentwicklung der Schule, Schulpolitik: Für den Großteil von Schülern und Lehrern sind diese Themen des Schullebens im Ranking des Interesses eher ganz unten angesiedelt. Es sei denn, man kann ein großes Jubiläum feiern und sich der Materie von der humorvollen Seite nähern, wie am Freitag beim Festakt 150 Jahre Richard-Wagner-Gymnasium (RWG).



Nahezu kein Stuhl blieb an diesem Abend im Foyer der Schule unbesetzt. Um "150 Jahre Schule im Wandel von 1869 bis 2019" (Titel der Festschrift) ging es bei der Veranstaltung hauptsächlich. Aufgezeigt wurden die in diesem Zeitraum erfolgten Veränderungen nicht nur in munteren Talkrunden. Die Festredner, der ehemalige Elternvertreter Peter Latzel und der einstige Schülersprecher Moritz Jung, näherten sich mit einer großen Portion Humor dem Schulleben und jenen Zeiten, als Mädchen noch die weitergehende Schulbildung versagt blieb. Die Initiative zur Gründung einer höheren Töchterschule, mit Schwerpunkt Französisch, ging von Baden-Badener Bürgern und dem Gemeinderat sowie dem Oberschulamt aus. Fast ein ganzes Jahrhundert sollte es jedoch noch dauern, bis auch Jungs 1968 an der Schule zugelassen wurden. 1980 zog die Bildungseinrichtung von der Stephanienstraße in die Rheinstraße um. 38 Abiturientenjahrgänge haben seitdem das RWG verlassen. Aus der Höheren-Töchter-Schule, vom Bildungsniveau her vergleichbar mit einer Realschule, formierte die Zeit ein Gymnasium. Aus der noch namenlosen Schule wurde das Richard-Wagner-Gymnasium. Eine Besonderheit am RWG ist der bilinguale Unterricht. Ideengeberin ist die ehemalige RWG-Lehrerin Erika Géraud. Sie und ihre Kolleginnen, die Schulleiterin der bilinguale Grundschule Oos, Sabrina Kutschera, die Leiterin des deutsch-französischen Kindergartens, Anne Reif, und Zehntklässlerin Katharina Bohne stellten das Modell vor. Die Geschichte der Bildungsstätte in Bildern erarbeitete die Film-AG, angeleitet von Filmemacher Georg von Langsdorff. Der Spaß, den die 15 Jungfilmer während der Arbeit hatten, ist dem Filmstreifen deutlich anzumerken. Über die 1980er Jahre sinnierten Patric Wowerath (Abi 1983) und Hans-Werner Holdermann (Abi 1980). Das waren noch Zeiten, als sich Schüler zwischen den Unterrichtsstunden heimlich ins Café verdrücken konnten! Wowerath und Holdermann waren in beiden Welten unterwegs: Ihnen wurde das Vergnügen zuteil, im alten wie auch im neuen Schulgebäude die Schulbank zu drücken - "ein Quantensprung", so Wowerath. In Erinnerungen an die eigenen Schulzeiten schwelgten Oberbürgermeisterin Margret Mergen und die Abteilungspräsidentin für Schule und Bildung beim Regierungspräsidium, Anja Bauer, im Gespräch mit Moderator Jochen Graf. Der Schulchor, die Schulband, Pianist Paul Schmälzle und die Sängerinnen Luise Aymar sowie Vera Braun umrahmten die Feier musikalisch. Doch wie sehen die Schüler selbst den Unterricht am RWG? Darüber gaben Luise Aymar, Marie Keller, Helene Klövekorn, Laura Neutz, Amélie Schulz, Samiro Seiert und Jule Vollmer auf humorvolle Weise Auskunft, eingebettet in Slamtexte. Unter dem Titel "...wie farbenblind vor meiner Farbpalette" gewährten sie dem Publikum Einblicke in ihr Schülerleben. Weitere Grußbotschaften sendeten via Leinwand die ehemaligen RWG-Schüler Alexandra Kamp, Schirmherrin der RWG-Bibliothek, sowie Comedy-Star Andreas Müller. Einfach nur zum Jubiläum gratulieren, ist nicht dessen Sache. Er ließ zur Freude aller unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Gratulanten auftreten.

