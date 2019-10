Ein Badener mit Fußnote

Der Geher Carl Dohmann war gestern zu einem Empfang im Rathaus geladen. Dabei hat er die Jacke getragen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen sagte, sie sei "total stolz" auf den Weltmeisterschaftssiebten von Doha und lobte "unseren Spitzensportler aus Baden-Baden". Die Stadtoberste hofft, dass Dohmann in der Kurstadt Werbung macht für die Leichtathletik und gerade den Jüngeren so zeigt, "dass man es als Baden-Badener in die Weltspitze schaffen kann".

Seit 18 Jahren ist der Weltklasse-Geher schon beim SCL Heel Baden-Baden aktiv. Sein Lebensmittelpunkt liegt aber seit Jahren in Freiburg. Dort trainiert der Leichtathlet, der als Journalist schon für das BT geschrieben hat, am Olympiastützpunkt. Er werde ständig anders vorgestellt: "Mal bin ich der Baden-Badener, mal der Freiburger, sogar als Niedersachse wurde ich schon bezeichnet", so Dohmann.

Der vor 29 Jahren in Hannover geborene Sportler ist, als er neun Jahre alt war, mit seinen Eltern in die Kurstadt gezogen. Er bezeichnet sich selbst als "Badener mit Fußnote".

Aktuell hat er - nach den Strapazen in der Gluthitze von Katar - trainingsfrei. Der Geher, der für gewöhnlich auf Asphalt trainiert, hat dies genutzt, um dem SCL-Heel-Nachwuchs am Montag im Training im Aumattstadion einen Besuch abzustatten. Er selbst fühlt sich unweit des blauen Ovals, auf der Grünen Einfahrt, wohler. Es sei eine "gute und schöne Trainingsstrecke", so Dohmann. Ab November bereitet sich der dreifache deutsche Meister über 50 Kilometer Gehen auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Die Frage, ob er schon Japanisch gelernt hat, verneint er aber lachend. Wenn es nach ihm geht, vertritt er im kommenden August im Land der aufgehenden Sonne wieder die Kurstadt.