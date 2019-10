Entlastung für die Anwohner erhofft

Karlsruhe

KSC gewinnt Testspiel Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC hat sein Testspiel bei dem Verbandsligisten Olympia Kirrlach am Dienstagabend mit 8:1 (3:0) gewonnen. Die Partie musste in der 70. Minute abgebrochen werden, nachdem das Flutlicht ausgefallen war und sich nicht mehr instandsetzen ließ (Foto: Deck/dpa).

München

Deutsche zahlen ungern per Handy München (dpa) - In Deutschland gibt es einer neuen Studie zufolge besonders große Vorbehalte gegen das Bezahlen mit dem Handy. Grund dafür ist demnach vor allem das Unbehagen darüber, dass beim mobilen Bezahlen persönliche Daten übermittelt werden (Symbolfoto: dpa).

Bischweier

Rückbau bei Kronospan Bischweier (fuv/red) - Es tut sich was bei Kronospan in Bischweier: Der Spanplattenhersteller hat damit begonnen, die Fabrik zurückzubauen. Das Unternehmen hatte angekündigt, die Produktion von Spanplatten stillzulegen. Lediglich die Beschichtung wird fortgeführt (Foto: Vetter).

Rastatt

"Bitte nicht berühren" Rastatt (sl) - Dass die Schilder "Bitte nicht berühren" in den Rastatter Schlössern ihren Grund haben, lernten die Besucher am Tag der Restaurierung bei Führungen mit den Restauratoren. Sie gaben ferner Einblicke in ihre Arbeit und die Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturgüter (Foto: sl).